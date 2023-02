Procedura informatizzata supplenze da GPS

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 9.2.2023.

Per discutere la procedura informatizzata del prossimo anno per la gestione delle supplenze, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato i sindacati presentando le novità in arrivo. Di seguito riportiamo le modifiche il MIM vuole introdurre nella procedura.

Le modifiche nella procedura informatizzata delle GPS

Il Ministero dell’Istruzione sembra aver accolto la richiesta di considerare i riservisti per fasce distinte e non in un’unica procedura: pertanto i riservisti inseriti in seconda fascia delle GPS non potranno precedere gli aspiranti inseriti in prima fascia anche nel caso in cui questi ultimi non abbiano la riserva. In poche parole le assegnazioni saranno individuate in base alla fascia di appartenenza dei candidati e del turno di nomina.

Ogni l’aspirante potrà inviare la propria rinuncia alla procedura anche dopo aver presentato la domanda e prima dell’elaborazione da parte degli ambiti competenti sempre attraverso il sistema informatico.

È stata accolta la proposta di prevedere la possibilità di scegliere il part time prima dell’elaborazione della domanda per accelerare i tempi e consentire alle scuola di potersi meglio organizzare.

Un’altra novità è rappresentata dall’impegno dell’Amministrazione centrale si a fornire dei resoconti sulla situazione degli uffici territoriali competenti anche in merito ai dati sui docenti di ruolo che hanno presentato domanda per gli incarichi di supplenza.

Per quanto riguarda le COE, l’Amministrazione centrale terrà in considerazione la possibilità di permettere il completamento anche in caso di sopraggiunte disponibilità da nuovi spezzoni vacanti dopo il turno di nomina e ad assegnazione avvenuta su un solo spezzone.

Verrà inoltra evidenziato il codice sintetico dei distretti le piccole isole per permettere l’esclusione a priori la scelta delle piccole isole.

I problemi ancora aperti

Resta tuttavia ancora aperto il problema della disponibilità delle sedi che ha costretto lo scorso anno i candidati a presentare domande ‘al buio’.

Altro nodo irrisolto è quello dei cosiddetti “scavalcati”, gravemente penalizzati nell’ultima tornata: Si chiede che il sistema nell’assegnazione delle supplenze in turni successivi consideri la posizione e il punteggio in graduatoria degli aspiranti con miglior punteggio, partendo, ogni volta, dal primo dei non nominati inseriti in graduatoria.

Resta infine il nodo dell’eccessiva rigidità delle sanzioni per rinuncia della supplenza soprattutto nei casi relativi ad errori o malfunzionamenti da parte dell’amministrazione.

