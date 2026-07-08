Procedure immissioni in ruolo 2026/2027

Gilda Venezia, 8.7.2026
🔵🟡 Procedure INR 26/27
Gentili Colleghi/e ,
come ogni anno il mese di luglio si presenta denso di scadenze ed incombenze legate sia alle nomine in ruolo che a quelle a tempo indeterminato.
Siamo ormai quasi a metà luglio e, siccome le nomine in ruolo vanno fatte principalmente entro la fine del mese, siamo molto in ritardo rispetto alla tabella di marcia in quanto, ad oggi 8 luglio, non è ancora uscito il contingente autorizzato per le nomine in ruolo in quanto il MEF non ha dato il via libera alle richieste di nomina presentato dal MIM
Per portarsi avanti con il lavoro, gli USR hanno avuto l’input di procedere comunque ad avviare le procedure della FASE 1 delle nomine in ruolo per la scelta delle province basandosi sui posti che risultano liberi dopo i trasferimenti in modo da poter procedere immediatamente con la FASE 2 (scelta della sede) non appena verrà ufficializzato il numero di nomine da effettuare per il 2026/27.
ATTENZIONE
Invitiamo , tutti coloro che sono inseriti in una graduatoria concorsuale a controllare 88 volte al giorno il siti dei vari USR di riferimento per verificare se sono state avviate le procedure per la scelta delle province.
Vi ricordiamo come funziona la FASE 1 INR
L’avviso degli USR conterrà l’elenco delle graduatorie di merito interessate alle procedure di nomine con indicazione delle graduatorie che verranno utilizzate ed eventuali posizione iniziale e finale degli aspiranti in posizione utile.
Facciamo presente che in questa fase gli USR convocheranno un numero di candidati superiori rispetto alle reali nomine, quindi potrà capitare che qualcuno tra coloro che compileranno il modulo della fase 1 non sarà realmente oggetto di nomina.
Rammentiamo anche le regole della FASE 1
ogni candidato avrà un lasso di tempo (in genere 48 ore) per compilare la maschera per l’assunzione
ogni candidato potrà scegliere le province, in ordine di preferenza, cui è interessato alla nomina all’intero della regione di riferimento
ATTENZIONE NON inserire una data provincia nel proprio elenco significa RINUNCIARE esplicitamente ad una nomina in quella provincia.
In altre parole se uno non inserisce, ad esempio, la provincia di Belluno , e al momento del suo turno rimanessero soltanto scuole della provincia di Belluno , NON riceverà nessuna proposta di nomina e perderà il diritto a passare di ruolo sulla base di quella particolare graduatoria.
Meditate quindi come procedere.
Se, per caso, uno non si accorgesse dell’apertura della finestra e non compilasse nessuna domanda, gli verrà data una provincia d’ufficio
Nel caso uno ricevesse più proposte, potrà presentare domanda per tutte per poi fare la scelta definiva in FASE2 al momento dell’assegnazione della sede
Infatti la conferma o meno della nomina va fatta entro 5 giorni dall’assegnazione della sede.
Il cronoprogramma è questo:
1. entro il 30 luglio vanno effettuate le nomine da graduatorie di merito considerando i vari concorsi a partire dal 2016 a quello del PNRR3 compresi gli elenchi degli idonei e gli elenchi regionali
2. eventuali scorrimenti per rinunce possono essere effettuati entro il 31 agosto
3. eventuali nomine fatte dopo il 1 settembre saranno solo giuridiche con prese di servizio 1 settembre 2027
4. per i soli posti di sostegno, compresi gli scorrimenti da graduatorie di merito vanno conclusi entro il 30 luglio
5. dal 31 luglio al 13 agosto potranno essere effettuate le nomine finalizzate al ruolo sulla base delle I fasce sostegno gps
6. dal 14 al 19 agosto si potranno presentare le domande per la fase interprovinciale GPS sostegno I fascia (mini call)
7. Dal 19 al 21 agosto si effettuano le eventuali nomine da mini call
ATTENZIONE : conviene aspettare i file nuovi degli USR con le reali disponibilità su cui potranno essere fatte le immissioni, e non guardare i posti dopo la mobilità.
Per noi Gilda Venezia è prioritario informarvi passo passo , sempre !
Sempre con voi !