Procedure immissioni in ruolo 2026/2027

Siamo ormai quasi a metà luglio e, siccome le nomine in ruolo vanno fatte principalmente entro la fine del mese, siamo molto in ritardo rispetto alla tabella di marcia in quanto, ad oggi 8 luglio, non è ancora uscito il contingente autorizzato per le nomine in ruolo in quanto il MEF non ha dato il via libera alle richieste di nomina presentato dal MIM