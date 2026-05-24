dal blog di Gianfranco Scialpi, 23.5.2026.

I due professori aggrediti a Parma. Non ci sarà la denuncia. Difficile condividere la loro risposta alla violenza subita.

I due professori aggrediti a Parma. Non condivisibile il loro buonismo

I due professori aggrediti a Parma. Ne abbiamo parlato ieri. Ci è sembrato ovvia la conclusione: i ragazzi dovranno assumersi le conseguenze dell’atto. In altri termini: la responsabilità entrava in gioco. E invece pare che questa rimarrà in panchina. Dalla Questura trapela questa notizia: i prof. non sporgeranno denuncia. Siamo sempre cauti a commentare notizie senza virgolettati, che contengono anche le motivazioni di certe decisioni. La gravità dell’aggressione, filmata anche dai ragazzi (prova documentale in un processo) non può restare impunita. Temiamo che così sarà in assenza di una denuncia.

Ci limitiamo a commentare l’atto (la mancata denuncia) e non le motivazioni. La rinuncia dei prof. è sicuramente diseducativa verso i ragazzi. Probabilmente essi saranno maggiormente motivati a continuare a delinquere. Saranno convinti a vivere senza limiti.

Cosa accadrà, però la prossima volta? Inoltre si invia un pessimo messaggio: la violazione del loro corpo e ha valore pari a zero. E qui ci fermiamo. Sconcertante decisione!

Prof aggrediti, preoccupa l’eccessivo buonismo

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