di Laura Perina, L’Arena, 6.9.2025.

I fatti risalgono allo scorso anno. L’insegnante: «Nemmeno per una mansione gravosa e istituzionale come questa i docenti italiani sono apprezzati come si deve dal punto di vista economico»

Un concorso

Un incarico istituzionale di alta responsabilità, retribuito con un compenso irrisorio: quattro euro l’ora. È la denuncia di un professore veronese che ha deciso di raccontare l’esperienza vissuta come commissario d’esame alla prova orale dell’ultimo concorso pubblico per docenti. Una testimonianza che solleva interrogativi sulla valorizzazione professionale degli insegnanti coinvolti in uno dei momenti più delicati del sistema scolastico: la selezione dei futuri colleghi.

Il commento

«Nemmeno per una mansione gravosa e istituzionale come questa, i docenti italiani sono apprezzati come si deve dal punto di vista economico», esordisce il professore. Un’osservazione che trova conferma nei numeri stabiliti dal decreto interministeriale numero 8 del 19 gennaio 2024, che disciplina i compensi spettanti ai commissari: 1.600 euro lordi per chi valuta i candidati della scuola primaria e 1.800 euro lordi per quelli delle scuole secondarie. A questi si aggiungono compensi variabili per le prove orali e pratiche, calcolati in base al numero dei candidati esaminati. Ma in caso di suddivisione delle commissioni in sottocommissioni, il compenso è ridotto del 50 per cento.

La ricostruzione

Ripercorriamo la vicenda. A giugno 2024, il docente in questione ha dato disponibilità per svolgere il ruolo di commissario nella fase orale del concorso abilitante. Non un mero atto burocratico, spiega, ma «un incarico di alta qualità e complessità e carico di implicazioni, che richiede massima attenzione, la gestione di verifiche e tabelle e soprattutto precisione, per evitare errori che potrebbero compromettere la carriera di un aspirante insegnante».

La retribuzione

Il compenso previsto? «Circa 900 euro fissi più 80 centesimi a candidato, ciascuno dei quali deve essere ascoltato per almeno 30 minuti, secondo le disposizioni normative». E aggiunge: «Avevo calcolato di ricevere tra i 1.100 e i 1.200 euro, considerando il numero degli aspiranti. Le prove si sono svolte da settembre a metà dicembre 2024, con un impegno settimanale di tre o quattro ore». Ma a fine agosto, la sorpresa: il pagamento ricevuto è stato di 470 euro.

«Di gran lunga inferiore alle aspettative», commenta il professore. Un conteggio amaro: 4,03 euro netti all’ora, per tre mesi e mezzo di lavoro specializzato.

.

.

.

.

.

.

.

Prof commissario al concorso docenti, i pagamenti e lo sfogo: «Mi hanno dato quattro euro l’ora»

ultima modifica: da