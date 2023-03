dal blog di Gianfranco Scialpi, 12.3.2023.

Prof. insultato e il genitore assolto. La notizia riportata da un quotidiano locale. La sintesi non aiuta a comprendere il contorno della vicenda.

Prof. insultato e il genitore assolto. La vicenda è stata resa nota dal quotidiano locale Perugia Today.

Si legge: – Entra in sala professori e fa una sfuriata per i brutto voto preso dalla figlia: assolto dall’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. I giudici del Tribunale di Perugia hanno ritenuto non sussistere il reato di oltraggio a pubblico ufficiale valutando l’episodio che aveva portato al processo non è punibile per particolare tenuità del fatto. L’imputato, secondo i giudici, era “del tutto incensurato” e l’episodio violento era connotato da “un’unica condotta estemporanea e sporadica” nel corso della quale aveva proferito “parole ingiuriose nei confronti dell’insegnante della figlia provocate dalla sovra eccitazione del momento”. Nel caso preso in esame “l’imputato alla presenza di altre persone si era recato nell’aula docenti dove, senza essere invitato ad entrare, aveva rivolto una affermazione nei riguardi dell’insegnante della figlia dal tono ingiurioso, colorita da una irruenta gestualità in quanto quest’ultima aveva riportato una votazione negativa nei confronti della ragazza.

Qualche riflessione a freddo

La vicenda resa nota nella sua sinteticità comporta delle criticità. Sicuramente la sentenza è più articolata e ragionata. Un quotidiano non si attarda nei particolari, mai conciliabili con i canoni di una comunicazione che deve essere immediatamente comprensibile. A questo occorre aggiungere che questa deve essre presentata in modo da colpire emotivamente l’uomo post-moderno. Questo è identificabile con il fascio di sensazioni (D. Hume). Pertanto il format della notizia (compreso il titolo clickbait) deve favorire il maggior numero di visualizzazioni.

Occorre aggiungere che dalla sentenza si può comprendere come il procedimento è stato confezionato. Mi riferisco al taglio della denuncia (rispondente ai fatti o attenuata…), alla tipologia delle testimonianze (conferma o diversa valutazione )… La verità procedurale non coincide sempre con quella fattuale. Le sue variabili dipendono appunto dal profilo dei suoi elementi

La sentenza comunque conferma la natura del nostro ordinamento giudiziario. Il giudice non fa leggi (Civil law). Ne ho parlato più volte. Interpreta e valuta la vicenda in base al materiale a sua disposizione, tenendo sempre presente la normativa vigente.

Prof. insultato e il genitore assolto. I limiti di una notizia

