«Aspetto la relazione del docente per conoscere tuti i dettagli della vicenda e poter prendere eventuali provvedimenti». Nel Sud Sardegna un docente è stato colpito con una testata dal padre di un alunno che aveva rimproverato. L’episodio si è verificato ieri mattina nella sede di Arbus dell’istituto superiore Volta. «

Non ho ancora parlato col docente perché è rientrato stanotte tardi dal Pronto soccorso – spiega la dirigente Mariella Vacca -. Trattandosi di un codice verde ha dovuto aspettare diverse ore e, di conseguenza, sto aspettando che prepari la relazione per capire cosa sia successo e se ci siano provvedimenti da prendere nei confronti dello studente».

La vicenda

Il minorenne rimproverato dal docente prima ha reagito male, poi ha chiamato il padre che si è fiondato a scuola e la situazione è degenerata. «So che è successo tutto in prossimità dell’ingresso, non so neanche se dentro e fuori dalla scuola, questo lo sapremo dalla relazione – continua la preside dell’Alberghiero -. Ma quello che ha commesso il padre è di competenza dei carabinieri, ora voglio sapere cosa sia accaduto a scuola. Perché tutto è avvenuto in una sede distaccata dell’istituto e in quel momento non c’era neanche il referente di plesso. Quindi, prima di esprimermi, aspetto di avere più dettagli possibile». Un elemento emerge di già, non c’era una tensione pregressa. «Che io sappia non c’erano mai stati problemi – precisa -, dovrebbe essere un caso isolato, ma anche per questo aspetto la relazione del docente».

