Prof sospeso per un giorno ma il ds non poteva comminare la sanzione

Prof si assenta per minuti dalla classe, sospeso per un giorno. Accolto ricorso: il ds non poteva comminare la sanzione.

La vicenda è relativa al dicembre 2019. Un docente sardo, Emilio Fadda, è stato punito con la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione da scuola, l’Iti Angioy di Sassari, disposta nel febbraio 2020, per essere venuto meno all’attività di vigilanza sulla propria classe durante un convegno tenutosi nell’Aula Magna dell’Istituto.

Come riporta un comunicato stampa di Cobas Scuola Sardegna e il giornale locale Vivi Sassari, il docente si era allontanato dagli studenti per recarsi presso l’ufficio del docente collaboratore del Dirigente Scolastico e ottenere la conferma ad una propria richiesta.

La decisione del Tribunale di Sassari

Dopo tre anni, nell’udienza del 18 maggio 2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sassari dott. Matteo Girolametti, ha accolto il ricorso presentato dal prof ritenendo il provvedimento disciplinare adottato illegittimo poiché ha ritenuto il Dirigente Scolastico incompetente all’irrogazione della sospensione comminata.

Il Giudice ha provveduto, quindi, a disporre l’annullamento della sospensione dall’insegnamento per 1 giorno condannando, altresì, l’Amministrazione Scolastica alla restituzione delle retribuzioni trattenute nonché alle spese processuali nell’ordine di duemila euro.

A comminare la sanzione non doveva essere il dirigente scolastico

Il tribunale ha riconosciuto che il dirigente scolastico non era titolato a dare la sanzione che invece sarebbe spettata all’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

