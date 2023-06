dal blog di Gianfranco Scialpi, 4.6.2023.

I genitori non si sono scusati. Di altro tenore (dovuti i distinguo) la mamma di Alessandro Impagnatiello che ha affrontato le telecamere.

Prof.ssa accoltellata. Il silenzio dei genitori del ragazzo

Prof.ssa accoltellata. Per due giorni la vicenda è stata proposta nelle prime pagine dei giornali. Ha ricevuto una certa attenzione anche in qualche talk-show- Ovviamente poi è stata parcheggiata nel box del dimenticatoio, seguendo la regola che una vicenda diventa poco interessante dopo tre giorni.

Oggi il quotidiano La Repubblica presenta un’intervista alla prof.ssa. Come scritto qualche settimana fa si sente l’aula. Non come ambiente puramente fisico, bensì come spazio dove nascono e crescono relazioni tra i ragazzi e con i professori. Qualche passaggio”Ho provato a parlargli più volte. Lui non esternava molto le sue emozioni, ma come tanti adolescenti…Gli auguro il meglio, spero che riesca a recuperare la serenità. Il mio auspicio è che venga curato nel modo migliore, e che non resti in carcere. Non ho mai creduto e non credo che sia utile. Spero che per lui vada tutto per il meglio”

Qui però intendo evidenziare il silenzio dei genitori del ragazzo, declinato nell’assenza di scuse. Dichiara la prof.ssa”Purtroppo no. Mi è dispiaciuto molto non aver avuto dalla famiglia nessun tipo di contatto o comunicazione, magari tramite l’avvocato. Non me lo aspettavo dal ragazzo, che è sicuramente sotto choc, ma almeno dai genitori mi sarei attesa un’espressione di vicinanza o dispiacere. Nessuna parola!”

Un’altra risposta

Lascia perplessi questo silenzio. La vicenda poteva concludersi molto più tragicamente. Difficile entrare nella testa delle persone. Saranno i genitori a spiegare, se lo vorranno, il motivo di questa non-vicinanzxa con la professoressa.

Di altro tenore la risposta della mamma di A. Impagnatiello, il giovame che ha ucciso Giulia Tramontano. Indubbiamente le vicende sono diverse. Quindi i distinguo sono d’obbligo. Quello che le accomuna è la violenza fisica, il non rispetto della sfera privata, declinato nella convinzione che il corpo è solo fisicità, oggetto che può essere violato, maltrattato e offeso. La nostra epoca è caratterizzata dalla progressiva desacralizzazione del corpo, che porta ad abbattere ogni barriera di separazione, di intimità, rendendolo disponibile a tutti. Logica conseguenza dell’inaridimento emotivo e sentimentale contemporaneo. Da qui l’idea di un guscio vuoto insignificante (poveri noi).

La mamma di A. Impagnatiello ha deciso di esporsi, mettendo anche il suo volto e rendendo pubblico il suo dolore e fallimento (Vita in diretta). Ha dichiarato“Io le chiedo perdono da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono di aver fatto un figlio così. Chiedo perdono a tutta la famiglia di aver fatto un figlio così che nessuno sapeva“.

Prof.ssa accoltellata, il silenzio dei genitori

