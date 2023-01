dal blog di Gianfranco Scialpi, 21.1.2023.

Prof.ssa colpita con uno zaino. Un altro caso. La difesa del genitore potrebbe non reggere

Prof.ssa colpita da uno zaino

Prof.ssa colpita con un zaino. Ovviamente cambio di scena e protagonisti. Il canovaccio però è lo stesso: L’insegnante è un piccione da colpire. L’evento capitato in un istituto superiore di Latina ha un aggravante: è costruito come se fosse accidentale Pare, però che la scena sia stata ripresa è postata su un profilo Instagram, appositamente creato.

Immediata la reazione della Dirigente scolastica, che però ha tenuto a precisare che “quando avremo modo di visionare le immagini o i video di quanto accaduto, si potranno prendere provvedimenti disciplinari. Al momento queste evidenze non sono state consegnate alla scuola. Non c’è bisogno di dire che provvedimenti verranno presi, ma dobbiamo agire in maniera educativa e i tempi della scuola non sono veloci”.

L’indagine risulta complicata. I video, infatti sono programmati per autocancellarsi dopo le 24 ore perché astutamente pubblicati su Storie di Instagram. L’unica soluzione è intercettare le azioni compiute offline dai protagonisti (screenshot, salvatataggio…).

Qualche dubbio sulla versione data da un genitore

Ovviamente non si è fatta attendere la reazione di un genitore di un ragazzo coinvolto nella triste vicenda.”…rispetto alla questione dello zaino contro la prof penso si sia trattato veramente di uno scontro involontario, abbiamo parlato a lungo di questo episodio, avvenuto un po’ di tempo fa, ma non penso sia stato un gioco per colpire l’insegnante. Non sono quel tipo di padre. Se mio figlio sbaglia sono anche molto duro con lui – racconta un genitore – Ma credo che ci siano stati pesanti contrasti con quella insegnante, anche lei ha usato dei modi forti contro i ragazzi, urlando molto in classe e usando parole pesanti. Dopo l’episodio la prof scrisse una lunga nota sul registro elettronico, raccontando di essere stata colpita con lo zaino, di essere caduta a terra. Una serie di accuse che ci sembravano veramente gravi e così abbiamo approfondito, parlando con i nostri figli. Ci siamo confrontati anche tra noi genitori e, alla fine, ci siamo convinti dell’inesistenza di un’aggressione volontaria, ma solo di un gesto assolutamente casuale. I ragazzi stavano per uscire dall’aula, ma invece di stare seduti si sono alzati e hanno iniziato a spingersi. Così uno di loro ha colpito accidentalmente la prof che li stava sgridando. Dopo la sua nota abbiamo anche scritto una lettera al preside che ha saputo gestire la delicata vicenda con attenzione” (Il Messaggero).

Ora la versione (indiretta perché raccontata dal ragazzo) data dal genitore potrebbe non reggere. Infatti pare che nell’Istituto il caso non sia isolato . Se questi saranno confermati, la dichiarazione del genitore risulterebbe poco credibile, confermando la criticità di un approccio puerocentrico che crede senza se e senza alle versioni dei figli.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Prof.ssa colpita con uno zaino. La difesa del genitore potrebbe non reggere

ultima modifica: da