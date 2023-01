dal blog di Gianfranco Scialpi, 19.1.2023.

Prof.ssa presa a pallini. Dopo l’intervista al “Corriere della Sera” la vicenda ha lasciato il binario morto

Prof.ssa presa a pallini. Gli effetti di un’intervista

Prof.ssa presa a pallini. Fatto gravissimo. Colpita la dignità personale e professionale di M.Cristina Finatti. E’ stata costretta alla denuncia dopo “la mancanza di scuse da parte di tutti gli altri protagonisti, più o meno responsabili, con una famiglia che ha ottenuto anche la momentanea “sospensione della sospensione” decisa nei confronti del figlio, impugnando il provvedimento della scuola, con il provvedimento che è partito lunedì nei confronti dei quattro protagonisti principali, è stata uno dei motivi che, ha spiegato la professoressa, l’ha spinta a presentare un esposto alla Procura del Tribunale per i minori di Venezia per le ipotesi di reato di lesioni personali, diffamazione per la diffusione del video sui social, oltraggio a pubblico ufficiale e stalking in concorso”.

Ora la vicenda è stata amplificata da “Il Corriere della Sera” (15 gennaio), dedicandole un’intera pagina. Il quotidiano torinese a maggior diffusione nazionale, ha sicuramente favorito la presa visione del Ministro che ha convocato la Preside il 24 gennaio, “chiedendole una relazione ufficiale e dettagliata dei fatti, del contesto in cui sono maturati e della partecipazione dei genitori al percorso educativo dei figli”

La Prof.ssa conferma (“la mancanza di scuse…”) che i pentimenti di questi giorni sono posteriori all’intervista. Esprimono solo un maldestro tentativo per rimediare a dei comportamenti fuori da ogni logica.

Domani la Prof.ssa Finatti sarà ospite della trasmissione I fatti vostri.

Siamo di fronte all’effetto domino prodotto da un’intervista. Ben venga tutto questo.

Occorre però ricordare che la vicenda non è unica. Tanti sono gli episodi di violenza sul personale scolastico che purtroppo non hanno la fortuna di divenire visibili efficamente.

Il Ministro dovrebbe occuparsi anche di questi fatti, senza lasciarsi convincere da un facile perdonismo (psicologa dell’Istituto, Carmela Palumbo Usr) che tende a giustificare ogni comportamento, portando solo a un profilo psicologico privo di ogni responsabilità.

