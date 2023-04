di Ilaria Venturi, la Repubblica, 29.4.2023.

Prorogato al 31 maggio il termine per presentare domanda.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ne ha fatto una bandiera, la cifra del suo mandato sin d’ora: “Quella dei tutor è la prima applicazione della rivoluzione del merito e noi per merito intendiamo dare la possibilità a ogni ragazzo di realizzare i propri talenti”, ha detto sul canale ministeriale di YouTube intervistato dalla giornalista Maria Latella.

Cosa dovrà fare il tutor? “Sarà un docente particolarmente formato in materie psicopedagogiche”, con i colleghi dovrà “individuare un piano personalizzato per ciascuno studente, e nello stesso tempo favorire il recupero di quei ragazzi che magari sono indietro nella preparazione, oppure anche per quei ragazzi che in classe si annoiano perché sono molto avanti”.

Fuori di retorica, una funzione in più retribuita ai professori che insegnano nel triennio delle superiori – sono stati stanziati 150 milioni di euro – per personalizzare la didattica e che accontenta (molto timidamente) ciò che era contenuto nelle richieste dell’Europa con il Pnrr: la formazione dei docenti legata a progressioni di carriera. Ciò che la scuola italiana ha sempre rifiutato: si alzino, piuttosto, gli stipendi agli insegnanti, tutti, visto quanto sono sottopagati rispetto all’Europa.

Il docente tutor che avrà il compito di coordinare e promuovere le attività educative per personalizzare l’istruzione. Il docente orientatore avrà invece il compito di favorire le attività di orientamento. Aperte le candidature, c’è già chi parla di flop come Salvo Amato di Professione insegnante e Paolo Latella che osserva: “Ormai fare semplicemente l’insegnante è diventato quasi irrilevante”. Occorrono, mediamente, tra i 10 e i 20 docenti tutor ad istituto, ma a fine aprile alla Tecnica della Scuola risultava che diversi dirigenti scolastici avessero ricevuto poche candidature. Non a caso il ministero ha prorogato al 31 maggio il termine per presentare domanda per la posizione di docente tutor o orientatore. Proroga richiesta dall’Anp che aveva lamentato tempi troppo stretti per completare le selezioni.

Ma c’è un problema anche di appetibilità dell’incarico. Il compenso per i tutor varierà da un minimo di 2.850 euro ad un massimo di 4.750 euro annui (netti 7,34 euro l’ora per un totale medio di 230 ore) e per gli orientatori da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 2.000 euro (5,16 euro per 150 ore). Non proprio un riconoscimento che fa la differenza. Valditara ha poi precisato che per l’attività extra curricolare, al pomeriggio, ci saranno 3mila euro in più. Ed è corso ai ripari firmando una direttiva per riconoscere a chi svolgerà le attività di docente tutor e orientatore un punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità e delle graduatorie interne.

Prof tutor per 7 euro l'ora. Ma darà punteggio in graduatoria

