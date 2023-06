Promozioni di Rovigo: un fatto gravissimo

inviato da Marco Tagliapietra, 25.6.2023.

Le promozioni con 9 in condotta degli aggressori della collega di Rovigo:

un fatto gravissimo che lede la credibilità dei docenti e della scuola tutta

La notizia della promozione con il nove in condotta degli allievi che, per divertimento e per postare il video, avevano preso a pistolettate a pallini la Prof.ssa Finatti dell’Istituto “Viola” di Rovigo ha scatenato, insieme a quella dell’accoltellamento della docente all’Istituto “Alessandrini” di Abbiategrasso una serie di commenti e prese di posizione contrastanti.

Da una parte pedagogisti, psicologi ed “esperti” che tendono a giustificare questi fatti gravissimi perché sintomi di un disagio e sofferenza giovanile, dall’altra i donmilanisti d’accatto che in nome del “non lasciamo indietro nessuno” stanno dalla parte dei poveri studenti vessati e incompresi dal “sistema” della scuola autoritaria e non inclusiva.

Per fortuna tanti hanno espresso posizioni critiche rispetto a quello che è accaduto negli scrutini nell’Istituto di Rovigo. Lo stesso Ministro Valditara giustamente ha dichiarato come tali fatti siano oggettivamente diseducativi e inaccettabili.

Rimane il fatto, che nessuno sembra aver preso in seria considerazione, che un consiglio di classe presieduto (si spera) dal dirigente scolastico ha votato (non sappiamo se a maggioranza o all’unanimità) per promuovere con il nove in condotta i ragazzi responsabili della bravata.

Ovviamente i loro genitori hanno dichiarato che è stato fatto un percorso di riflessione educativa da parte dei loro virgulti che hanno avrebbero dimostrato sincero pentimento e rinnovata partecipazione alla scuola “comunità educante”.

Ci rivolgiamo allora ai colleghi del consiglio di classe.

Cosa è successo?

Perché dare un nove in condotta quando sarebbe stato opportuno dare un voto più basso (sei – sette) in condotta?

Perché non si è provveduto a dare vere sanzioni ai ragazzi responsabili dopo l’accadimento che risale ai primi mesi dell’anno scolastico ?

Perché dimenticare la collega aggredita considerandola quasi un incidente di percorso nel tranquillo tran tran scolastico?

Confidiamo che Valditara mandi una opportuna ispezione per verificare l’andamento dello scrutinio. Se è prevalso nei colleghi l’atteggiamento del buonismo da Don Abbondio per paura del dirigente, che quasi sempre è per la promozione, o per paura dei possibili ricorsi contro i voti del consiglio di classe, tutto questo è da considerare, a nostro avviso, vergognoso e sintomo di una gravissima mancanza di professionalità.

Per fortuna la professoressa che ha subito l’aggressione si è rivolta alla magistratura chiedendo un processo penale nei confronti dei poveri ragazzi.

Possibile che in questi casi resti solo la magistratura in sede penale per far rispettare nella mitica “comunità educante” regole e norme tra le più elementari?

In ogni caso un fatto del genere scredita tutta la classe docente.

