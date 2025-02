La Voce della scuola, 11.2.2025.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Atto di Indirizzo Politico-Istituzionale per il 2025, delineando le priorità e le strategie per il triennio 2025-2027. Questo documento costituisce la base per l’avvio della contrattazione nazionale nel settore scolastico, ponendo al centro temi cruciali come la valorizzazione del personale, l’inclusione scolastica, e il rafforzamento delle competenze degli studenti.

Indice Punti salienti dell’Atto di Indirizzo

Rapporto tra l’Atto di Indirizzo e la contrattazione con i sindacati

CCNL: prossimi passi

Sfide e aspettative Punti salienti dell’Atto di Indirizzo Stabilizzazione del precariato e reclutamento Una delle priorità è la stabilizzazione del personale docente e ATA. Il Ministero punta a ridurre il precariato attraverso nuovi concorsi e una pianificazione mirata delle assunzioni. Sono previsti interventi specifici per garantire maggiore continuità didattica, con particolare attenzione agli insegnanti di sostegno.

. Incremento salariale Nel documento si fa riferimento all’incremento salariale per il personale scolastico. Il Ministero ha già inviato la proposta di Atto di Indirizzo al Dipartimento della Funzione Pubblica, con l’obiettivo di prevedere un adeguato riconoscimento economico. Parte delle risorse sarà destinata alla valorizzazione di figure strategiche come i tutor, gli orientatori e i collaboratori del dirigente scolastico.

. Tutor e orientatori Le figure dei tutor e degli orientatori riceveranno incentivi per il supporto agli studenti nella personalizzazione dei percorsi formativi e nell’orientamento verso il mondo del lavoro. Queste figure saranno centrali nel miglioramento dell’offerta formativa e nel contrasto alla dispersione scolastica.

. Inclusione scolastica L’Atto di Indirizzo ribadisce l’impegno del Ministero a favore degli studenti con disabilità e dei più fragili. Sarà incrementato il numero di docenti di sostegno in organico di diritto e saranno promosse misure per garantire un’istruzione inclusiva e di qualità su tutto il territorio nazionale.

. Innovazione e digitalizzazione Il Ministero intende continuare a investire nell’innovazione tecnologica e nella digitalizzazione della scuola, con particolare attenzione all’interoperabilità delle piattaforme digitali e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare la gestione dei dati e i processi educativi.

L'Atto di Indirizzo rappresenta un documento strategico fondamentale che traccia le linee guida sulle quali si baserà la contrattazione nazionale con le organizzazioni sindacali. Il suo scopo è quello di fornire un quadro di riferimento chiaro e condiviso, evidenziando le priorità del Ministero e individuando i settori d'intervento principali, quali incrementi retributivi, nuove assunzioni e valorizzazione delle figure professionali. Attraverso la contrattazione, il Ministero e i sindacati avranno l'opportunità di discutere le modalità operative per tradurre le indicazioni dell'Atto in risultati concreti, garantendo il coinvolgimento attivo delle parti sociali nella definizione di un contratto collettivo che risponda alle esigenze del personale scolastico. L'Atto è quindi uno strumento di orientamento che guida il confronto negoziale, favorendo un approccio strutturato e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati. CCNL: prossimi passi L'Atto di Indirizzo rappresenta un passaggio fondamentale per avviare la contrattazione nazionale con le parti sociali. Questo processo, che coinvolgerà le organizzazioni sindacali del settore, è volto a definire il nuovo CCNL 2022-24 che recepisca le linee guida delineate dal Ministero. Tra gli obiettivi principali figurano l'incremento retributivo, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la valorizzazione delle figure professionali strategiche per il sistema scolastico. Sfide e aspettative Sebbene il documento delinei un piano ambizioso, restano alcune incognite legate alla disponibilità delle risorse finanziarie e alla concreta attuazione delle misure proposte. Le organizzazioni sindacali hanno accolto positivamente alcune indicazioni, ma sottolineano la necessità di un impegno concreto per tradurre in azioni tangibili le priorità identificate. In particolare, il tema del precariato e dell'incremento salariale sarà al centro del dibattito, con la richiesta di misure strutturali per superare le criticità che caratterizzano il settore scolastico.

Pronto l’Atto di Indirizzo del Ministero. Ora al via la contrattazione nazionale

