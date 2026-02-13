Ministero Istruzione Autore: - 13 Febbraio 2026 / 07 : 41
Proroga iscrizioni a.s. 2026/27 al 21 febbraio

Gilda Veneziadi Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 12.2.2026.

Proroga iscrizioni a.s. 2026/27, c’è tempo fino al 21 febbraio 2026
per tutte le scuole, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado.

Gilda Venezia

Al fine di agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo e supportare il lavoro delle segreterie scolastiche, anche in considerazione degli eventi atmosferici e idrogeologici che nelle scorse settimane hanno costretto alla sospensione dell’attività didattica e amministrativa le scuole di alcuni territori del Paese, il MIM ha disposto la proroga a livello nazionale della procedura delle iscrizioni.

La scadenza non sarà quindi il 14 febbraio, ma alle ore 20 del 21 febbraio 2026.

La proroga è contenuta in una nota del 12 febbraio e riguarda tutte le scuole, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado.

Nota


m_pi.AOODRLA.REGISTRO-UFFICIALEU.0016782.12-02-2026

