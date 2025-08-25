Proseguono le nomine in ruolo 2025

Si comunica che anche quest’anno le NOMINE IN RUOLO procederanno con nomine giuridiche e con nomine dalle graduatorie dei concorsi P.N.R.R. che verranno pubblicate entro il 10 dicembre 2025.

Per chiarezza pubblichiamo una scheda riassuntiva elaborata dal prof.re Antonio Antonazzo della Direzione Nazionale della Gilda degli insegnanti sulle prossime nomine in ruolo e le diverse tipologie di anno di prova legate alla graduatoria di reclutamento per il ruolo stesso.

NOMINE IN RUOLO 2025/26

Le procedure per le nomine in ruolo procederanno anche quest’anno oltre il canonico termine del 31 agosto in quanto, oltre alle solite nomine giuridiche con presa di servizio l’anno successivo, le graduatorie dei concorsi PNRR che verranno pubblicate entro il 10 dicembre 2025, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2025 con presa di servizio immediata.

A tal scopo verranno accantonati i posti in numero sufficiente da garantire la nomina dei vincitori di concorso i quali saranno chiamati prima ad esprimere le province di loro gradimento della regione nella quale risultano vincitori ed in seguito la sede di assegnazione.

Unica deroga a questa procedura riguarda coloro che, al momento della nomina, staranno già lavorando con una nomina a tempo determinato su uno dei posti accantonati; per loro è prevista la conferma automatica sulla scuola in cui staranno prestando servizio.

Le varie TIPOLOGIE DI NOMINA IN RUOLO hanno un diverso esito per quanto riguarda l’anno di prova:

TABELLA RIASSUNTIVA ANNO DI PROVA

A cura del prof.re Antonio Antonazzo della Direzione Nazionale della Gilda degli insegnanti

