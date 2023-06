dall’USR per il Veneto, 16.6.2023.

Comunicazione della Direzione Generale: si informa che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto pubblica il settimo numero della Newsletter “PROSPETTIVE ZEROSEI” dedicato alle piccole scuole dell’infanzia dislocate nel territorio veneto. Il numero è stato curato dalle docenti referenti Zerosei, presenti nelle diverse province, con il coordinamento del Servizio Ispettivo dell’USR per il Veneto.

Si invitano le scuole dell’infanzia statali e paritarie così come i servizi educativi per l’infanzia a prenderne visione, anche per le proposte operative.

Si acclude il settimo numero della Newsletter “PROSPETTIVE ZEROSEI”.

Allegati Prospettive zerosei_n.7

(3 MB) – 86 download

Piccole scuole dell’infanzia tra complessità e opportunità

Le voci del territorio

Le esperienze provinciali

Prospettive ZERO-SEI, n. 7

