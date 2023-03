Prospettive ZEROSEI, le reti del Veneto

Si informa che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto pubblica il sesto numero della Newsletter “PROSPETTIVE ZEROSEI” dedicato alle Reti Infanzia dislocate nel territorio veneto. Il numero è stato curato dalle docenti referenti Zerosei, presenti nelle diverse province, con il coordinamento del Servizio Ispettivo dell’USR per il Veneto.

Si invitano le scuole dell’infanzia statali e paritarie così come i servizi educativi per l’infanzia a prenderne visione, anche per le proposte operative.

Si acclude il sesto numero della Newsletter “PROSPETTIVE ZEROSEI”.