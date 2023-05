dal blog di Gianfranco Scialpi, 5.5.2023.

Prove Invalsi. La riproposizione annuale che non lascia tracce del suo passaggio. La frattura con la scuola reale.

Prove Invalsi, “straniere” a scuola

Prove Invalsi. Anche quest’anno si ripete il rito. Per chi lavora ogni giorno a scuola, è difficile coglierne la sua utilità. Alex Crlazzoli, maestro e giornalista (si noti la prima qualifica) è stato molto duro. Il giudizio risulta autorevole, in quanto espresso da una persona esperta d’aula. Quindi condivisibili i quattro atti d’accusa, verso una prassi percepita come estranea alla scuola.

Innanzitutto si coglie spesso la discontinuità, la frattura con il lavoro didattico quotidiano. Le prove Invalsi, infatti non prevedono alcuna personalizzazione. Sono pensate, elaborate con standard spesso molto alti, rispetto alla complessità espressa dai ragazzi. Il riferimento di queste prove è un ideatipo di alunno, quasi mai rispondente alla realtà. La conferma proviene dalla prova d’italiano svolta questa mattina. Gli esperti Invalsi, immaginano complessi processi di comprensione e di deduzione ( ad esempio il “paratrac”) che richiedono un codice linguistico elaborato (B. Berstein) costituito da un vocabolario ricco (sinonimi e contrari congiunzioni, avverbi, pronomi…) una grammatica e una sintassi complete.

Come scritto da Alex Corlazzoli, i genitori che generalmente “non ne sono a conoscenza e poco coinvolti nei risultati” li percepiscono come un corpo avulso, un momento di sospensione del lavoro didattico, sperimentando il suo essere altro, diverso rispetto alla quotidianità dalla quale, invece ricevono dati valutativi certi e in progress. Da qui la percezioone della loro insignificanza.

L’estraneita, infine è confermata dal fatto che non servono a rinuovere le criticità storiche del sistema scolastico, confermando l’impressione di una ritualità formale, ma scarsamente efficace.

Tutti questi elementi giustificavano l’intento elettorale di FdI ad abolirle. Purtroppo sono passati sette mesi mesi dal 25 settembre (elezioni politiche) e tutto è rimasto come prima. Difficile comprendere il motivo di questa inazione, lasciando il sospetto che servano solo a mantenere in piedi l’Invalsi.

Prove Invalsi, il corpo estraneo nella prassi didattica

