di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 6.2.2025.

Se il servizio è prestato alla primaria per il titolare della secondaria, è più che dimezzato..

Una docente X, titolare della scuola secondaria di secondo grado che però ha 6 anni di servizio preruolo alla scuola primaria, chiede quanti punti le vengono riconosciuti per tale servizio nella graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto.

Punteggio servizio pre ruolo

Alla docente X rispondiamo che le spettano per i 6 anni di servizio preruolo fatto in altro ordine di scuola e valutato per la scuola secondaria di II grado, 16 punti. Infatti per i primi 4 anni di preruolo avrà un punteggio di 3 punti per ogni anno di servizio, per gli altri 2 anni di servizio avrà altri 4 punti ovvero 2 punti per ogni anno di servizio prestato alla primaria o all’infanzia, valutato nella titolarità della scuola secondaria di I grado o, come nel caso della docente X, nella titolarità della scuola secondaria di II grado.

Se i 6 anni di preruolo fossero stati prestati nel medesimo grado di istruzione di titolarità, il punteggio sarebbe stato 24 punti per l’anno scoalstico 2025/2026, 30 punti per l’anno scolastico 2026/2027 e 36 punti per l’anno scolastico 2027/2028.

Nel caso in cui i 6 anni di preruolo fossero stati svolti nella scuola secondaria di I grado e la docente X li doveva calcolare nella graduatoria interna della scuola secondaria di II grado, venivano valutati 18 punti ovvero 3 punti per ogni annno scolastico.

Preruolo nella mobilità volontaria

Il calcolo del punteggio pre ruolo nella mobilità volontaria non trova nessuna riduzione dei punti rispetto invece il calcolo del punteggio di ruolo. La docente X dell’esempio precedente nella domanda di mobilità volontaria si vedrà assegnati 36 punti per i 6 anni di servizio preruolo anche nella domanda di mobilità territoriale da una scuola A ad una scuola B del II grado della scuola secondaria. In qualsiasi ordine o grado di istruzione sia stato svolto il preruolo o un diverso ruolo, l’anno scolastico ha una valutazione di 6 punti per ogni anno scolastico. Quindi il calcolo del punteggio del servizio ha procedure differenti a seconda che si tratti di mobilità volontaria o mobilità di ufficio.

