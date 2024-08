di Katia Mizza, La Tecnica della scuola, 14.8.2024.

Ancora troppi “pasticci” nelle GPS di prima fascia; il Ministero deve fare chiarezza.

Sono una docente precaria iscritta nelle GPS prima fascia AAAA, EEEEE e ADEE.

Già alla compilazione dell’ istanza di iscrizione/rinnovo GPS 2024/26 avevamo riscontrato un bug di sistema. Le colleghe che durante la durata legale del corso di Laurea SFP avevano svolto servizio su infanzia, primaria o sostegno non lo vedevano, giustamente, valutato su posto comune ma lo vedevano valutato come specifico o aspecifico nella GPS prima fascia ADAA o ADEE.

Poiché al tempo della compilazione dell’ istanza questo era riscontrabile nell’ “IPOTESI DI VALUTAZIONE” disponibile su istanze online alla fine dell’ inoltro dell’ istanza, abbiamo mandato PEC al MIM e all’ USR di competenza della nostra regione per segnalare l’ anomalia, ma non abbiamo ricevuto risposta formale; sicuramente ci saranno state molte altre anomalie e segnalazioni e forse, anche se protocollata, non è stata presa in considerazione.

Ora le GPS sono state pubblicate e quello che era un’ipotesi è diventata realtà. Il servizio è stato effettivamente valutato.

Ricordiamo che nell’ O.m. n.88 del 2024, nel preambolo, è richiamata la Nota 1290 del 2020 che specifica: “2) il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda; 3) come eccezione rispetto al punto 2, per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria; 4) per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.”

Per “punteggio aggiuntivo valutato integralmente anche su sostegno” per infanzia e primaria si intendono i 60 o 72 pt attribuiti rispettivamente per il percorso quadriennale o quinquennale della laurea SFP, che sono appunto pienamente valutati sia su posto comune che sostegno. Tale Nota è richiamata anche nella FAQ 49 del 2024 per la compilazione dell’ istanza, dove viene ripreso il punto 2. Va da sé che la Nota che che intende chiarire come valutare i titoli di servizio sia pienamente valida. Abbiamo nuovamente mandato PEC all’ USR di competenza, perché ora sono gli uffici scolastici e le scuole polo, credo, a dover rettificare l’incongruenza di punteggio assegnato dal sistema.

Ma domando: “Cosa fare se i punteggi non venissero rettificati secondo normativa vigente?” Questo soprattutto in vista delle prossime immissioni in ruolo su sostegno, ma anche per la correttezza della posizione degli iscritti in graduatoria sostegno.

Questo problema è esteso a tutta Italia penso, poiché la piattaforma è la stessa per tutti. Sottolineo che i colleghi che hanno importato il titolo di servizio in questione dal loro fascicolo, non hanno assolutamente fatto nulla di scorretto.

È il sistema che ha sbagliato ad attribuire il punteggio. Come specificato nella Nota infatti, se il collega fosse iscritto anche in GPS per la secondaria, il titolo di servizio sarebbe pienamente valutato come aspecifico. Mi chiedo quindi se gli USR e UST abbiano visto l’errore (perché magari la segnalazione via PEC è sfuggita) e cosa fare se le GPS non vengono rettificate.

