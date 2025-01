di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 8.1.2025.

Indire per i neoassunti, ritardo rispetto agli anni passati. Le fasi della formazione.

Siamo all’8 gennaio e la piattaforma Indire per la formazione iniziale dei docenti neoassunti nell’a.s. 2024/2025 non è ancora stata attivata.

Entrando in piattaforma si legge ancora il seguente messaggio:

Caro docente,

L’ambiente online Neoassunti a.s. 2024/2025 non è ancora aperto. Daremo comunicazione della nuova apertura attraverso i nostri canali istituzionali e social.

Gli anni passati, l’apertura era avvenuta tra il mese di novembre e quello di dicembre, per cui viene molti docenti si stanno chiedendo come mai questo ritardo.

Le fasi della formazione

Il percorso formativo, così come indicato nella nota 202382 del 26 novembre 2024, è articolato in 4 distinte fasi:

incontri in presenza laboratori formativi peer to peer ed osservazione in classe formazione on line

La formazione online

Questa fase avviene appunto sulla piattaforma Indire.

Le attività on line, della durata di 20 ore complessive, si configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente all’agire complessivo. La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.

LA NOTA

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quando apre la piattaforma Indire per i neoassunti?

ultima modifica: da