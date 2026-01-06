Quando arrivano gli arretrati del contratto scuola

Arretrati del personale scolastico: quando arrivano i pagamenti. Le date da tenere sott’occhio.
Le date da tenere sotto controllo
Il mese di gennaio 2026 sarà centrale per la gestione degli arretrati. Le operazioni saranno articolate secondo un calendario già definito:
- lunedì 12 e martedì 13 gennaio: sospensione delle funzioni operative per elaborazione conguagli. Possibilmente saranno visibili a partire dal 13 gennaio stesso;
- giovedì 15 gennaio: emissione urgente con chiusura anticipata della “Gestione stipendi” alle ore 14:00;
- venerdì 16 gennaio: emissione straordinaria estesa anche ai supplenti brevi e saltuari;
- sabato 24 gennaio: apertura straordinaria degli uffici NoiPA dalle 7:00 alle 13:00 per completamento operazioni.
- lunedì 26 emissione ordinaria della rata di febbraio.
Dopo la firma definitiva del contratto scuola 2022-2024, avvenuta a fine dicembre 2025, la questione degli arretrati economici è diventata prioritaria per docenti e personale ATA. Le cifre sono state definite, le tempistiche quasi interamente delineate. Restano da monitorare alcune date chiave, che scandiranno le operazioni di accredito e gestione dei conguagli previsti per gennaio 2026.
Arretrati per i docenti: importi e progressioni
Le somme spettanti variano in base all’ordine scolastico e all’anzianità di servizio. La base è simile per le fasce iniziali, ma con l’aumento degli anni cresce anche il riconoscimento economico.
Infanzia e Primaria
Per insegnanti ed educatori dei primi cicli scolastici, gli importi si articolano come segue:
- fascia 0-8 anni: 1.403,54 €;
- fascia 9-14 anni: 1.520,28 €;
- fascia 15-20 anni: 1.663,68 €;
- fascia 21-27 anni: 1.765,34 €;
- fascia 28-34 anni: 1.925,24 €;
- oltre i 35 anni: 2.001,94 €.
Scuola Secondaria di I grado
Gli importi aumentano sensibilmente nel passaggio alla scuola media:
- fascia 0-8 anni: 1.493,50 €;
- fascia 9-14 anni: 1.630,00 €;
- fascia 15-20 anni: 1.789,78 €;
- fascia 21-27 anni: 1.907,56 €;
- fascia 28-34 anni: 2.086,44 €;
- oltre i 35 anni: 2.173,54 €.
Scuola Secondaria di II grado
Per i docenti laureati, gli arretrati sono tra i più elevati dell’intero comparto:
- fascia 0-8 anni: 1.493,50 €;
- fascia 9-14 anni: 1.664,58 €;
- fascia 15-20 anni: 1.834,24 €;
- fascia 21-27 anni: 2.002,20 €;
- fascia 28-34 anni: 2.173,54 €;
- oltre i 35 anni: 2.261,68 €.
Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP)
Il percorso economico degli ITP ricalca i livelli della primaria nelle fasce iniziali, ma si distingue nella parte finale della carriera:
- fascia 0-8 anni: 1.403,54 €;
- fascia 9-14 anni: 1.520,28 €;
- fascia 15-20 anni: 1.665,24 €;
- fascia 21-27 anni: 1.814,22 €;
- fascia 28-34 anni: 1.974,90 €;
- oltre i 35 anni: 2.051,60 €.
Arretrati per il personale ATA
Anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario riceverà conguagli differenziati per fascia di anzianità.
Collaboratori scolastici
Gli importi crescono in modo graduale fino a superare la soglia dei 1.550 euro:
- fascia 0-8 anni: 1.301,34 €;
- fascia 9-14 anni: 1.375,18 €;
- fascia 15-20 anni: 1.429,00 €;
- fascia 21-27 anni: 1.483,34 €;
- fascia 28-34 anni: 1.523,12 €;
- oltre i 35 anni: 1.551,98 €.
Operatori scolastici
L’importo spettante a questa nuova figura è leggermente superiore a quello dei collaboratori:
- fascia 0-8 anni: 1.322,14 €;
- fascia 9-14 anni: 1.394,42 €;
- fascia 15-20 anni: 1.449,54 €;
- fascia 21-27 anni: 1.504,40 €;
- fascia 28-34 anni: 1.543,66 €;
- oltre i 35 anni: 1.573,30 €.
Assistenti amministrativi e tecnici
Le cifre per il personale tecnico e di segreteria partono da oltre 1.400 euro per i neoassunti:
- fascia 0-8 anni: 1.416,60 €;
- fascia 9-14 anni: 1.510,02 €;
- fascia 15-20 anni: 1.581,26 €;
- fascia 21-27 anni: 1.651,20 €;
- fascia 28-34 anni: 1.701,90 €;
- oltre i 35 anni: 1.740,90 €.
