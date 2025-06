Recupero del permesso

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero va fatto preferibilmente con supplenze o attività didattiche integrative o con lo svolgimento d’interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Ritenuta economica per mancato recupero

Qualora il recupero non avvenga per cause imputabili al docente, è prevista una trattenuta sullo stipendio pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Come usufruire dei permessi

Per il personale docente l’attribuzione dei permessi brevi per esigenze personali, è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, dietro presentazione di domanda al dirigente scolastico che ne autorizza la fruizione.

.