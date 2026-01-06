Quanto sono sicuri gli edifici scolastici in Italia?

La Tecnica della scuola, 5.1.2026.

Crans-Montana e l’idea di fare lezioni di sicurezza a scuola: il 59% degli edifici non ha il certificato di agibilità e il 58,36% è senza la certificazione di prevenzione incendi

Ogni volta che una tragedia coinvolge dei giovani dopo il cordoglio, dopo i messaggi di vicinanza, arriva puntuale la ricerca di una spiegazione semplice, possibilmente rassicurante. Anche nel caso di Crans-Montana è quello che sta succedendo.

Poche ore dopo la tragedia della notte di Capodanno, che ha strappato la vita a quaranta ragazzi, il racconto pubblico si è spostato dal dolore alle responsabilità, e ancora una volta nel mirino sono finiti i ragazzi, le famiglie, la scuola.

Si è discusso a lungo del ragazzo superstite che ha raccontato che il padre gli aveva insegnato a scappare appena percepito un pericolo. Si parla inoltre di insegnare con più attenzione ai giovani le basilari norme per la sicurezza. Questo quanto invocato dalla sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, che propone di parlare di più di norme di comportamento e gestione delle emergenze durante le ore di Educazione Civica.

Giusto delegare alla scuola?

Il problema nasce quando questa riflessione rischia di scivolare, ancora una volta, in una delega totale alla scuola. Come se bastasse aggiungere un tassello al già affollato mosaico dell’educazione civica per risolvere questioni che chiamano in causa responsabilità diffuse: dei gestori dei locali, delle istituzioni che controllano, degli adulti che organizzano e permettono, della società che normalizza certi comportamenti rischiosi.

La scuola può parlare di sicurezza, certo. Può farlo bene, con competenza, senza retorica. Ma non può diventare l’alibi per non interrogarsi su tutto il resto.

E l’edilizia scolastica?

C’è poi un aspetto che raramente entra nel dibattito: mentre chiediamo alla scuola di educare alla sicurezza “fuori”, siamo sicuri che dentro le scuole quella sicurezza sia garantita? Edifici datati, certificazioni mancanti o parziali, prove di evacuazione vissute come una formalità, classi sovraffollate, scale antincendio impraticabili. Da anni i docenti convivono con queste criticità, spesso in silenzio, spesso adattandosi, perché “si è sempre fatto così”.

E allora la domanda si ribalta: possiamo davvero parlare di cultura della sicurezza senza partire dai luoghi in cui studenti e insegnanti trascorrono gran parte delle loro giornate? Ma le scuole, oggi, sono davvero sicure?

Lo scorso settembre Cittadinanzattiva ha presentato alla Camera dei Deputati il XXIII Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola”, denunciando una situazione ancora critica per l’edilizia scolastica.

Tra settembre 2024 e settembre 2025 si sono verificati 71 crolli, in aumento rispetto ai 69 dell’anno precedente. A questi si aggiungono 78.365 infortuni registrati dall’INAIL nel 2024, con un incremento di 7.463 casi.

Gran parte delle criticità è attribuibile alla vetustà degli edifici: il 49% delle scuole è stato costruito prima del 1976, anno dell’introduzione della normativa antisismica.

Nonostante il 46% delle scuole si trovi in zone sismiche ad alta pericolosità, solo il 4% ha ricevuto interventi di adeguamento sismico e il 3,8% interventi di miglioramento.

Dall’aggiornamento dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica, ottenuto grazie all’azione civica promossa dall’associazione, emerge che ancora oggi il 59% degli edifici non possiede il certificato di agibilità e il 58,36% è sprovvisto della certificazione di prevenzione incendi. Il collaudo statico manca nel 42,09% degli edifici, pari a 32.808 corpi strutturali. Sebbene circa l’80% delle scuole abbia redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano di Evacuazione, in alcune regioni, come l’Abruzzo, appena il 36% degli edifici ne è in regola. Cittadinanzattiva accoglie positivamente la proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di includere la sicurezza tra i criteri di valutazione dei dirigenti scolastici.

