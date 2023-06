di Veronica Elia, Miur Istruzione, 6.6.2023.

È in arrivo la quattordicesima anche per i pensionati: a chi spetta e quanto? Requisiti e tabella con gli importi.

Come per i lavoratori dipendenti, a breve anche per i pensionati aventi diritto arriverà la tanto attesa quattordicesima mensilità. Vediamo quando arriva, quali sono i requisiti per beneficiarne e la tabella con tutti gli importi aggiornati.

Quattordicesima pensionati: a chi spetta e quando arriva La quattordicesima è la mensilità aggiuntiva erogata tra la metà di giugno e la metà di luglio ai lavoratori dipendenti e ai pensionati aventi diritto. Per quanto riguarda questi ultimi, la norma di riferimento è la legge n° 127/2007 che stabilisce che a beneficiare della somma aggiuntiva sono i pensionati con almeno 64 anni di età che hanno un reddito basso, vale a dire coloro che percepiscono un trattamento pensionistico fino a 1,5 volte il minimo (563,74 euro). Nel 2027 la Legge di Stabilità, legge 232/2016, ha esteso la platea dei beneficiari arrivando a comprendere anche i pensionati con un importo tra 1,5 e 2 volte il minimo. Inoltre, per ricevere la quattordicesima INPS, INPDAP, ENPALS, i pensionati devono essere ex dipendenti o autonomi appartenenti ad una delle gestioni dell’AGO o sostitutive, esclusive ed esonerative. La quattordicesima non spetta, invece, per le prestazioni di Ape sociale, indennizzo commercianti e trattamenti ai lavoratori extracomunitari rimpatriati. Tabella degli importi L’importo della quattordicesima per i pensionati dipende dal reddito e dagli anni di contributi versati, con alcune differenze anche in base alle pensioni da lavoro dipendente o autonomo. Nello specifico, chi percepisce fino a 1,5 il minimo (10992,93 euro annui) riceverà: 436,8 euro fino a 15 anni di contributi se ex dipendenti o fino a 18 anni se ex autonomi (importo ridotto entro un reddito di 11.429,73);

fino a 15 anni di contributi se ex dipendenti o fino a 18 anni se ex autonomi (importo ridotto entro un reddito di 11.429,73); 546 euro con contributi tra 15 e 25 anni se ex dipendenti o tra 18 e 28 anni se ex autonomi (importo ridotto entro un reddito di 11.538,93);

con contributi tra 15 e 25 anni se ex dipendenti o tra 18 e 28 anni se ex autonomi (importo ridotto entro un reddito di 11.538,93); 655,2 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendenti o oltre 28 anni se ex autonomi (importo ridotto entro il reddito di 11.648,13). Chi percepisce fino a 2 volte il minimo (14.993,24 euro all’anno) riceverà rispettivamente alle stesse condizioni 336, 420 e 504 euro. Si ricorda infine che con il cedolino di luglio per alcuni pensionati dovrebbero essere in arrivo anche gli arretrati relativi all’aumento delle pensioni minime stabilito all’interno dell’ultima legge di Bilancio.

