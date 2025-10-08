Quiz concorso docenti 2025, come esercitarsi

La Tecnica della scuola, 7.10.2025.

Il MIM ha pubblicato sui siti dedicati al concorso ordinario 2023

le tracce prove scritte di infanzia e primaria e secondaria di I e II grado.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sui siti dedicati al concorso ordinario docente 2023 le tracce delle prove scritte.

Riteniamo utile riproporle, ai fini della preparazione del prossimo concorso PNRR 2025.

Nel pomeriggio di martedì 23 settembre, si è tenuta un’informativa sindacale nella quale i rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del Merito hanno dato alcuni importanti dettagli relativi al prossimo concorso docenti PNRR 3.

Sarà pubblicato entro ottobre/novembre 2025, il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

Tracce prove scritte infanzia e primaria

Tracce prove scritte secondaria di I e II grado

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 24 settembre, alle ore 11,30. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda Unams.

