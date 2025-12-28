dal blog di Gianfranco Scialpi, 26.12.2025.

Rapporto “Gli italiani e lo Stato” 2025. La scuola stretta tra la dimensione ideale e la realtà.

Rapporto “Gli italiani e lo Stato” 2025. La scuola bifronte

Rapporto “Gli italiani e lo Stato” 2025. Il documento registra la percezione, il sentimento dei cittadini verso le istituzioni. Conferma lo stato di crisi della democrazia. Infatti 6 italiani su 10 sono convinti del suo stato di crisi. Preoccupa quel 23% di italiani convinti che in alcune circostanze il regime autoritario può essere preferibile a quello democratico. Il dato conferma quanto anticipato nell’ultimo Rapporto Censis A questo occorre aggiungere gli indifferenti a due sistemi (10%).

In questo macro scenario sorprende la fiducia della scuola come istituzione. Rispetto al 2024 la percentuale sale di 1%. Il dato però è da intendersi senza considerare i servizi. Quindi si colloca su una dimensione ideale.

Se invece consideriamo i suoi servizi la percentuale cala in modo significativo, registrando una netto calo tra il 2022 e il 2025. Il dato rappresenta una sconfessione della scuola di G. Valditara.

Condividiamo quanto ha scritto C. Corsini nella sua pagina Facebook, aggiungendo però anche altro (in grassetto):

“L’insuccesso deve aver dato alla testa alla pedagogia valditariana. Dopo aver (sotto)scritto Indicazioni sciatte e retrive e avere appoggiato scelte indecenti sulla formazione, il reclutamento e la remunerazione della classe docente, la scuola pubblica della pedagogia ministeriale raccoglie il gradimento più basso degli ultimi anni.

Una simile crisi di consensi rappresenta l’occasione ideale per legittimare altre perle come l’appoggio all’homeschooling e la riduzione di finanziamenti alle scuole statali a vantaggio delle paritarie“.

