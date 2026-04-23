Reclutamento e mobilità , le nuove regole

Decreto PNRR in GU: le nuove regole per scuola e docenti. La legge n. 50 introduce modifiche cruciali al reclutamento e alla mobilità dei docenti e alla gestione del personale ATA nel sistema scolastico.

L’approvazione definitiva del decreto PNRR segna una svolta per l’istruzione italiana, introducendo misure urgenti per la riforma scuolae il reclutamento dei docenti. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, incide profondamente sugli organici del personale ATA e sulla mobilità territoriale, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficiente e meritocratico.

Nuovi elenchi regionali per i docenti

Il provvedimento modifica radicalmente le modalità di inserimento negli elenchi regionali per le assunzioni a tempo indeterminato. L’obiettivo è centralizzare i criteri, eliminando la discrezionalità legata alla valutazione dei titoli che ha caratterizzato le gestioni passate.

Punteggio di merito : l’ordine negli elenchi è stabilito unicamente dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale del concorso.

: l’ordine negli elenchi è stabilito unicamente dalla somma dei voti conseguiti nella e nella del concorso. Criterio cronologico : a parità di condizioni, prevale la data di pubblicazione del bando di riferimento.

: a parità di condizioni, prevale la data di pubblicazione del bando di riferimento. Vincolo territoriale : gli aspiranti che scelgono la stessa regione in cui hanno sostenuto il concorso godono di una precedenza assoluta.

: gli aspiranti che scelgono la stessa regione in cui hanno sostenuto il concorso godono di una precedenza assoluta. Unicità della scelta: è possibile iscriversi in una sola regione per ogni tornata di assunzioni.

Mobilità e assistenza ai genitori anziani

In ambito di assegnazione provvisoria, il decreto PNRR introduce una deroga di rilievo sociale. I docenti possono richiedere il trasferimento temporaneo per assistere un genitore di età superiore ai 65 anni. Questa misura allinea la normativa scolastica alle tutele previste per la cura delle persone anziane, facilitando il ricongiungimento familiare dei lavoratori fuori sede.

Istituti tecnici e laboratori ITS Academy

La riforma tocca anche l’istruzione tecnica e professionale. Viene stabilito che la flessibilità del curricolo nel primo biennio deve essere gestita evitando esuberi di personale o situazioni di soprannumerarietà. Per quanto riguarda gli ITS Academy, la nuova legge autorizza la concessione dei laboratori tecnologici alle imprese private. Tale utilizzo deve avvenire esclusivamente al di fuori dell’orario didattico e i proventi devono essere reinvestiti nelle attività degli istituti stessi.

Personale ATA e supporto tecnico

Si registra un rinvio per quanto riguarda il nuovo ordinamento professionale del personale ATA. L’entrata in vigore della riforma è posticipata all’anno scolastico 2027/2028. Contestualmente, il supporto tecnico-amministrativo per i progetti edilizi legati ai fondi europei è prorogato fino al 31 dicembre 2026, nonostante una riduzione del contingente di personale dedicato. Le regioni che hanno già attuato il dimensionamento scolastico riceveranno risorse aggiuntive per incarichi temporanei.

I testi normativi

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