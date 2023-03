Recupero scatto 2013 – Chiarimenti

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 1 marzo 2023.

Un’azione giudiziaria volta al recupero ai fini della carriera dell’anno 2013 appare alquanto teorica e il rischio di lite temeraria e condanna alle spese è elevatissimo

Pervengono alla nostra struttura sindacale continue richieste di chiarimento in merito alla possibilità di avviare un’azione legale finalizzata al riconoscimento del diritto al recupero dell’anno 2013 , quale anno utile ai fini della progressione di carriera, così come paventato da moduli che girano sul Web.

Al fine di evitare ai nostri iscritti disinformazione sugli esiti di tale azione legale riteniamo necessario fare alcune precisazioni.

Nel periodo 2007-18 si sono verificati, per il contenimento della spesa pubblica, il blocco del rinnovo dei contratti nazionali pubblici e il blocco delle progressioni di carriera per anzianità negli anni 2011-2012-2013; tali disposizioni avviate dal Governo Berlusconi-Tremonti (legge 122/10 e legge 111/11) sono state poi prorogate dai successivi governi in particolare dal Governo Monti.

Grazie all’impegno della Gilda negli anni scorsi sono stati recuperati gli scatti relativi alle annualità 2011 e 2012 , mediante accordi con il Governo Tremonti che hanno spostato risorse del FIS sugli stipendi , così come chiedeva la stragrande maggioranza dei lavoratori. Non è stato però possibile recuperare anche il 2013 a causa della gravità della situazione economica e quindi la Gilda degli insegnanti ha avviato alcuni ricorsi pilota che furono tutti rigettati dal giudice.

Nel corso di questi ultimi anni abbiamo sempre chiesto nella nostra piattaforma contrattuale il recupero di tale scatto.

La via giudiziale, portata avanti in diversi casi, si è dimostrata perdente poiché la Corte Costituzionale, pronunciandosi in un caso simile riguardante gli scatti di anzianità dei docenti universitari (sentenza n. 310/13), ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di contenimento della spesa pubblica.

La sentenza invece della Corte Costituzionale n. 178/15, che viene citata nelle suddette proposte di azione legale, ha sancito l’illegittimità del blocco della contrattazione nazionale, ma non ha affermato nulla sul tema del recupero dello scatto 2013 . Ne consegue che un’azione giudiziaria volta al recupero, ai fini della carriera dell’anno 2013 sia alquanto teorica anche alla luce del fatto che nel frattempo sono già stati firmati dalle OOSS rappresentative ben due rinnovi di contratti nazionali.

Il rischio di lite temeraria e condanna alle spese è elevatissimo, per cui, prima di far seguire un ricorso, bisognerà essere molto cauti vedere l’esito dei ricorsi pilota avviati. Nel frattempo per fermare l’eventuale prescrizione invitiamo i colleghi ad inviare via PEC la diffida che segue.

Chi non ha la PEC può inviarla tramite Raccomandata A/R.

Gilda degli insegnanti di Venezia

Recupero scatto 2013 – Chiarimenti

