DirigentiMobilità Autore: - 28 Agosto 2025 / 20 : 47
Commenti disabilitati su Reggenze: le assegnazioni in Veneto per il 2025/26

Reggenze: le assegnazioni in Veneto per il 2025/26

Gilda Venezia

dall’USR per il Veneto, 27.8.2025.

Gilda Venezia

Assegnazione degli incarichi aggiuntivi di reggenza ai Dirigenti scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2025

Comunicazione dell’Ufficio I: Con riferimento all’Avviso prot.n. AOODRVE.25161.21-08-2025, si pubblica l’elenco delle sedi assegnate in reggenza, annuali e temporanee, con decorrenza dal 1° settembre 2025.

.

.

.

.

.

.

.

 

Reggenze: le assegnazioni in Veneto per il 2025/26 ultima modifica: 2025-08-28T20:47:39+02:00 da
Tags:, , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl