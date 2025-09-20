di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 19.9.2025.

Procedura in caso di irreperibilità e sanzioni in caso di assenza alla visita di controllo.

Per permettere il controllo della reale impossibilità a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente in malattia deve rendersi reperibile presso la propria abitazione negli orari stabiliti dalla legge.

Gli orari di reperibilità, validi per tutti i giorni indicati nel certificato medico (inclusi sabati, domeniche e festivi), sono fissati dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Sanzioni in caso di assenza alla visita di controllo

Se il lavoratore non è presente alla visita medica senza un motivo valido, perde in tutto o in parte l’indennità di malattia:

Prima assenza ingiustificata: sospensione dell’indennità fino a un massimo di dieci giorni a partire dall’inizio della malattia.

Seconda assenza ingiustificata: riduzione del 50% dell'indennità per il restante periodo di malattia.

Terza assenza ingiustificata: perdita totale dell'indennità dalla data della terza assenza.

Procedura in caso di irreperibilità

Se il medico incaricato del controllo domiciliare constata che il dipendente non è presente, lascia un avviso in busta chiusa per convocarlo a una successiva visita presso l’ambulatorio.

L’eventuale mancata presentazione a questo nuovo appuntamento comporta le stesse sanzioni previste per una seconda assenza ingiustificata.

Esenzioni dall’obbligo di reperibilità

Secondo l’articolo 4 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, non sono tenuti a restare a casa durante le fasce orarie di reperibilità i lavoratori che si trovano in una delle seguenti situazioni:

gravi patologie che richiedono trattamenti salvavita;

malattie riconosciute come causa di servizio che comportino menomazioni comprese nelle prime tre categorie della Tabella A o patologie elencate nella Tabella E del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;

condizioni patologiche legate a una invalidità accertata pari o superiore al 67%.

In tali casi, il dipendente è quindi esonerato dall’obbligo di permanere presso il proprio domicilio nelle fasce orarie previste.

