Tuttoscuola, 26.3.2021.

Riapertura delle scuole: è ufficiale, dopo Pasqua tutti di nuovo in classe fino alla prima media. Per il resto confermate tutte le restrizioni fino al prossimo 30 aprile. E’ quanto emerso nel corso della conferenza stampa del premier, Mario Draghi, sull’esito della cabina di regia e sul vertice Ue.

Guarda la conferenza stampa

Riapertura delle scuole, Draghi: “Punto di contagio limitato”

“Le scuole riaprono fino alla prima media, il ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato”, ha detto Draghi. “La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per le scuole fino alla prima media. Le evidenze scientifiche mostrano che le scuole sono un punto di contagio molto limitato solo in presenza delle altre restrizioni”.

“Ciò che è fonte di contagio – ha detto ancora il presidente del Consiglio – è tutto ciò che avviene attorno alla scuola, quindi più si alza l’attività scolastica più aumentano le possibilità di contagio”.

Riapertura delle scuole, Speranza: “L’RT lo consente”

Il ministro della Salute, Speranza ha aggiunto che dato che l’indice RT è un po’ diminuito e che è giusto riaprire la scuola, segmento fondamentale della società: “Le misure ci hanno consentito di verificare i primissimi segnali di rallentamento del contagio. Oggi l’RT segna 0,8, la settimana passata 1,16 ed erano diverse settimane che cresceva. Il tasso di incidenza è sceso sotto i 250: c’è ancora una situazione delicata che va seguita con la massima attenzione, ma possiamo consentirci in un quadro prudenziale una scelta di apertura della scuola”.

Per il resto fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse, niente zone gialle.

.

.

.

.

.

Riapertura delle scuole, Draghi: ‘Dopo Pasqua si torna in presenza fino alla prima media anche in zona rossa’. VIDEO

ultima modifica: da