Riassunto operativo assegnazioni provvisorie e utilizzazioni (docenti e ATA)

da Gilda degli Insegnanti di Venezia, 10.7.2026

Ieri pomeriggio le organizzazioni sindacali hanno dato il via libera, in modo definitivo, all’ipotesi di contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

La firma definitiva sarà apposta questa mattina e l’ordinanza sarà pubblicata oggi prima dell’apertura delle domande prevista per le ore 15 di oggi.

Nella speranza di fare cosa gradita pubblichiamo un riassunto operativo.

DATE E FINESTRE DOMANDE

Docenti: apertura domande alle 15:00 di venerdì 10 luglio; proposta scadenza 21 luglio, con forte probabilità di proroga al 23 luglio.

Personale ATA: finestra proposta 23 luglio – 4 agosto (inizialmente 22 luglio – 3 agosto).

Funzioni online attive dalle 15:00 del giorno di apertura; contratto e ordinanza attesi in pubblicazione prima dell’apertura.

Cosa cambia rispetto allo scorso anno

Deroghe al vincolo triennale

l’età dei figli per la deroga scende da sotto i 16 a sotto i 14 anni.

Restano in vigore tutte le altre deroghe: genitore/affine con 104 (art. 21 e 33), coniuge o figli invalidi, genitori ultra 65enni, ecc.

Il vincolo triennale riguarda i neoimmessi e solo per le assegnazioni/utilizzazioni interprovinciali. In ambito provinciale non si applica.

CANALI E MODULISTICA

Docenti a tempo indeterminato: domanda tramite portale (come gli scorsi anni).

Contratti a TD finalizzati al ruolo: domanda cartacea; vanno “in coda” rispetto ai TI; serve aver superato l’anno di prova e rientrare in una deroga.

Modulistica aggiornata ma simile allo scorso anno: Allegato G per indicare la deroga; “esigenze di famiglia” per il ricongiungimento.

REGOLE CHIAVE PER PRESENTARE LA DOMANDA

Ricongiungimento e ordine preferenze

Inserire come prima preferenza il comune di residenza del familiare a cui ci si ricongiunge (figlio <14 anni, genitore >65, coniuge, ecc.).

Anche se si elencano tutte le scuole del comune, va comunque inserito il comune come preferenza esplicita, prima di passare ad altri comuni. Ometterlo può annullare la domanda in caso di vincolo; senza vincolo, verranno considerate solo le scuole del comune corretto. Preferenze: fino a 15 tra scuole, comuni, distretti; possibile chiudere con la provincia. Precedenze vs deroghe: la deroga per figli è <14 anni, ma le precedenze d’assegnazione considerano figli <6 e <16 anni (incongruenza normativa da tenere presente ai fini del punteggio/precedenza). Anno di prova:

Per assegnazione su altra CDC/ordine, occorre aver superato l’anno di prova.

L’anno di prova si può svolgere anche nella scuola di assegnazione provvisoria.

CAMBI DI TIPOLOGIA DI POSTO/CDC

È possibile chiedere assegnazione su altra CDC/ordine; occorre comunque presentare anche la domanda per la CDC/ordine di titolarità, altrimenti quella aggiuntiva viene annullata.

Su sostegno senza specializzazione: interprovinciale teoricamente possibile ma difficile (priorità a GAE/GPS con specializzazione; al Sud è rarissimo).

Passaggi su sostegno: in ambito provinciale si usa l’utilizzazione; l’utilizzazione interprovinciale è ammessa solo se si è in esubero nella provincia di titolarità.

UTILIZZAZIONI

I perdenti posto presentano prima l’utilizzazione (trattata con precedenza rispetto all’assegnazione); indicare scuola e comune di precedente titolarità, poi il resto. Non si può usare l’utilizzazione solo per “cambiare sede” se non si rientra nei casi previsti (es. perdente posto).

VINCOLI SPECIFICI

Scelta puntuale in trasferimento: è vincolo di mobilità ordinaria, non blocca la mobilità annuale (assegnazione/utilizzazione).

Vincolo quinquennale sul sostegno: resta ostativo per assegnazione su posto comune se ancora in corso.

POSTI DISPONIBILI

La pubblicazione può non essere preventiva; conoscere i posti serve poco ai fini dell’esito perché conta l’ordine di graduatoria e la sequenza provinciale → interprovinciale (gli assetti cambiano tra le due fasi).

DOCUMENTI TIPICI DA ALLEGARE

Deroghe 104: decreto L. 104 e attestazioni dei permessi fruiti (3 giorni/mese), se rilevanti.

Genitore >65 anni: indicazione in Allegato G e dichiarazione esigenze di famiglia; conviene indicare come ricongiungimento il genitore ultra 65.

Figli: stato di famiglia/residenza; ricordare la finestra anagrafica per la deroga (<14 anni entro 31 dicembre dell’anno in corso).

TD finalizzato al ruolo: prova superata (anche se il decreto formale non è ancora in mano, se comunicato il superamento si può procedere).

CONSIGLI PRATICI

Preparare prima

anagrafiche, residenze aggiornate, scelte delle 15 preferenze (scuole/comuni/distretti), Allegato G compilato secondo la deroga invocata. Attenzione alla prima preferenza: sempre il comune di ricongiungimento, poi le singole scuole di quel comune, poi eventuali altri comuni.

Se in dubbio tra utilizzazione e assegnazione: presentarle entrambe quando possibile; l’utilizzazione dei perdenti posto precede l’assegnazione.

Se si ottiene una nuova immissione in ruolo dopo aver presentato assegnazione: una volta accettato il ruolo, inviare rinuncia all’assegnazione per liberare il posto e prendere servizio nella nuova sede.

ESITI

Non hanno all’oggi una data certa. Negli scorsi anni la fase provinciale veniva resa pubblica intorno a inizio agosto e quella interprovinciale verso il 22–23 agosto. Le date ufficiali arriveranno con ordinanza/nota.

NOTA FINALE SU PUNTEGGI E PRECEDENZE

Punteggio figli: fino a 18 anni danno punteggio; figlio <6 anni attribuisce punteggio/precedenza specifici; verificare le tabelle aggiornate nell’ordinanza che sarà pubblicata oggi prima delle ore 15.

Tenere distinta “deroga dal vincolo” (condizioni per poter presentare domanda interprovinciale) da “precedenze/punteggio” (ordine di trattamento delle domande).

Riassunto operativo assegnazioni provvisorie e utilizzazioni (docenti e ATA)

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