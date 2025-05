di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 24.5.2025.

Ma non era già così? Determina solo un ritardo nella progressione di carriera o conseguenze più gravi?

Le risposte dell’esperto.

La Corte di Cassazione ha emesso la sentenza attesa sul riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della carriera, deludendo chi sperava in un esito positivo. La Corte ha chiarito che, pur essendo valutabile dal punto di vista giuridico per aspetti come mobilità e concorsi, l’anno 2013 non può avere effetti economici, ossia non incide sugli scatti stipendiali. Senza un accordo contrattuale che preveda le risorse necessarie, non è possibile alcun riconoscimento retributivo per quell’anno.

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 23 maggio 2025, alle ore 18,00. Ospite l’esperto di diritto scolastico, avv. Dino Caudullo.

Non era già così, che l’anno 2013 fosse valutabile ai fini giuridici? Cosa è cambiato con la sentenza della Cassazione?

Alla domanda di una lettrice che dice “a non era già così, che l’anno 2013 fosse valutabile ai fini giuridici?”, l’esperto di diritto scolastico ha risposto: “Sì, ha ragione. La valutabilità ai fini giuridici non era il punto principale della discussione o del contenzioso. La Corte ha probabilmente tenuto a precisarlo per “addolcire la pillola”. Il vero problema e la “vera partita” si giocava sul fronte del riconoscimento ai fini economici e della possibilità di ottenere scatti stipendiali e relativi arretrati”.

La Corte lo ha detto molto chiaramente: ferma restando la valutabilità di quest’anno ai fini giuridici per diversi istituti contrattuali come la mobilità, la partecipazione ai concorsi, per l’individuazione dei docenti soprannumerari nelle graduatorie interne di istituto, non può avere alcun effetto, alcuna refluenza dal punto di vista retributivo e, quindi, economico e quindi del passaggio da una fascia stipendiale all’altra. Sempre la Corte ha puntualizzato che in mancanza di un intervento della contrattazione collettiva per il reperimento delle risorse necessarie, allo stato dell’arte non è possibile alcun riconoscimento retributivo dell’anno 2013.

