Ricorso per la carta del docente ai colleghi precari

Circolano tra i colleghi allettanti annunci che invitano i colleghi precari ad iscriversi per rivendicare il sacrosanto diritto ad avere il bonus di 500 €. della Carta del docente.

Giurisprudenza

A riguardo riteniamo di precisare quanto segue:

Il tutto nasce da una sentenza (Consiglio di Stato, con la sentenza n.1842/2022) in seguito ad un ricorso promosso e vinto dallo SNADIR, sindacato che fa parte della Federazione Gilda-Unams, che ha riconosciuto agli insegnanti di IRC incaricati annuali il diritto di ottenere la Carta docente (bonus 500 euro).

Il principio del diritto è quello che per la formazione in servizio non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo (cfr. artt.63 e 64 del CCNL del 29/11/2007).

Stiamo chiedendo anche noi l’applicazione di tale diritto agli altri docenti con contratti a tempo determinato. Dobbiamo però chiarire bene il limite di tale diritto per evitare batoste che altri in passato hanno fatto subire ai ricorrenti.

Noi siamo abituati a vincere i ricorsi e non vogliamo vendere né fumo né facili illusioni; soprattutto cerchiamo di evitare costi ai colleghi che potrebbero perdere con iniziative iniziative affrettate o infondate.

Ad es. dobbiamo avere certezze se tale diritto possa essere legittimamente esteso anche ai colleghi con contratti di durata inferiore ai 12 mesi, ipotesi non così scontata come dicono altri.

Documentazione

Vi invitiamo intanto ad spedire via pec o raccomandata A/R la diffida che trovate qui sotto unitamente a copia di un documento di identità e a inviarci all’indirizzo mail legale@gildavenezia.it i seguenti dati:

NOME E COGNOME,

CLASSE DI CONCORSO,

ATTUALE SEDE DI SERVIZIO,

QUALIFICA DEL CONTRATTO (FINO AL 31 AGOSTO, AL 30 GIUGNO, ALLA FINE DELLE LEZIONI) FATTO NEGLI ULTIMI 5 ANNI NELLE SCUOLE (SPECIFICANDO QUALI).

Sarà poi necessario prendere un appuntamento in uno dei nostri uffici portando i seguenti documenti:

Copia dei contratti

Fotocopia della carta d’identità

Fotocopia del codice fiscale

Ricevuta della diffida

Dichiarazione dei servizi (compilando il modello linkato qui sotto)

Spese

Per quanto riguarda i costi precisiamo che tutti dovranno versare il contributo unificato che va da 21 a 54 euro in base al reddito e la copertura delle spese legali (almeno 3 udienze ricorrente, stesura della memoria ad personam ad esempio) che sono state quantificate in euro 150 dallo studio. Spesa massima procapite di euro 250.

Specifichiamo che su quella che sarà il riconoscimento finale la Gilda non trattiene nessuna percentuale cosa che fanno altri e che va dal 20% al 30% di ciò che sarà liquidato dal giudice ai singoli ricorrenti.

Il ricorso è riservato unicamente ai colleghi iscritti

Gilda degli insegnanti di Venezia

