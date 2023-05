dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 8.5. 2023.

Dopo il superamento del periodo di prova tutto il personale nell’arco temporale che va dall’1 settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico deve inoltrare attraverso Istanze on line la domanda di ricostruzione della carriera che permette l’adeguamento dello stipendio alla rispettiva fascia stipendiale, di seguito sono riportate le fasce prima e dopo il 2011.

La ricostruzione carriera

La ricostruzione carriera si chiede dunque solo dopo aver superato l’anno di prova e formazione e permette di essere inquadrati nella fascia stipendiale spettante, grazie al riconoscimento del servizio preruolo.

Successivamente l’Istituzione scolastica deve emettere un decreto di ricostruzione della carriera che indica la fascia stipendiale spettante (anzianità di servizio).

La ricostruzione della carriera prevede il pieno riconoscimento (utile ai fini giuridici ed economici) dei primi 4 anni di preruolo e più i 2/3 dei successivi anni di preruolo, mentre il rimanente 1/3 viene riconosciuto ai soli fini economici.

Quindi chi ha quattro anni di preruolo non perde nulla. Chi ne ha 10 perde un terzo di 6 cioè 2. Chi ne ha 25 ne perde ben 7. Questo terzo non è in realtà davvero perso poiché si riottiene dopo molti anni di servizio.

E’ possibile chiedere per via giudiziale il pieno riconoscimento di tutti i servizi preruolo: per attivate questo percorso contattate i nostri uffici.

Il riallineamento della carriera

Il riallineamento della carriera prevede che l’anzianità utile ai soli fini economici risulti valida per intero ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali come previsto dall’art. 4, c. 3 del DPR 399/98

Il riallineamento della carriera permette di avere un incremento dello stipendio mensile. Il riallineamento, sebbene legato alla ricostruzione carriera, non va confuso con essa. Ecco perché sia i docenti sia il personale ATA devono fare attenzione. Infatti se nella ricostruzione della carriera il servizio preruolo viene valutato per intero per i primi quattro anni di servizio, e per due terzi in quelli eccedenti con il riallineamento è possibile di recuperare quanto perso.

Quando chiedere il rineallinamento:

16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria di II grado ,

anno per i docenti laureati della scuola , 18° anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola dell’ infanzia , primaria, secondaria di I grado e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,

anno per i coordinatori per i docenti della scuola dell’ , e per i docenti della scuola secondaria superiore, 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore,

anno per il personale e 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie.

Attenzione. Sedicesimo, diciottesimo, ecc. ma non di ruolo, piuttosto di servizio compreso il preruolo così come è stato riconosciuto in ricostruzione.

