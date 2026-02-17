di Fabrizio Reberschegg, 17.2.2026.

L’imminente riforma degli istituti tecnici: un tassello fondamentale

verso la scuola del futuro iperliberista e l’addestramento al lavoro.

Il governo intende velocizzare i tempi per l’approvazione dei decreti attuativi relativi alla riforma degli Istituti Tecnici. Dopo il parere critico del CSPI e le audizioni sostanzialmente critiche con le OO.SS. si vuole introdurre la riforma a partire dall’anno scolastico 2026/27 dimenticando che le iscrizioni alle classi prime degli Istituti Tecnici sono state avviate su impostazioni e quadri orari differenti. Si cerca di convincere che nulla cambia per gli studenti e i docenti e che si tratta di una semplice razionalizzazione e riorganizzazione dell’esistente senza grandi scossoni.

Le cose sono diverse: si riorganizzano i curricoli degli istituti tecnici, strutturati in due settori, Economico e Tecnologico-ambientale, ciascuno con un’area di istruzione generale nazionale e in un’area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale.

Il monte ore è organizzato, così come nell’impianto vigente, in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Ampliate le possibilità di autonomia e flessibilità per le singole scuole anche finalizzate al collegamento con il mondo del lavoro nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno. Anticipata al II anno l’introduzione della formazione scuola-lavoro (ex PCTO).

Si riscontrano criticità diffuse nell’impostazione delle discipline che dovrebbero essere contaminate dall’introduzione delle UDA con la compresenza di due o più aree disciplinari. In ogni quadro orario spicca l’aumento esponenziale dell’area di indirizzo flessibile, con particolare riferimento all’ultimo anno, curvato non solo sulla specificità dell’indirizzo ma anche in diretto rapporto con le esigenze produttive del territorio. Non a caso l’ex PCTO inizia a partire dal secondo anno.

Senza entrare nella specificità dei singoli indirizzi i cui quadri sono apparentemente ancora “secretati” dal MIM le scelte politiche sono chiare.

Si porta a conclusione la visione liberista della riforma Gelmini (e prima della riforma Moratti) che prevede come mission dell’Istruzione Tecnica l’addestramento al lavoro. Non a caso si mantiene la differenziazione tra primo e secondo biennio con un ultimo anno separato. L’obiettivo è portare a regime il modello 4+2 con l’assorbimento tendenziale dell’ultimo anno nei curricola del quadriennio.

Un assetto che determina un risparmio per lo Stato in termini di organici e di costi fissi. Il Ministro giura che non ci saranno riduzioni di organico, ma ciò appare evidentemente falso. Nel medio periodo saranno molte le discipline che vedranno un dimagrimento sostanziale dopo un primo momento di utilizzo confuso delle compresenze per evitare un traumatico passaggio al vero nuovo assetto didattico che verrà alla luce con una nuova ulteriore riforma.

Il tutto finalizzato alla definitiva curvatura dell’Istruzione Tecnica ai bisogni delle imprese italiane incapaci di fare formazione anche a causa della loro incapacità di fare rete e per le dimensioni ridotte che non le rendono competitive con i grandi gruppi industriali e di gestione dei servizi. La destra tradizionale da sempre spinge per l’abolizione del valore legale del titolo di studio per aprire la formazione al libero mercato.

Il depotenziamento dell’Istruzione Tecnica, dopo la pessima riforma dei Professionali, va in questa direzione. Laddove entra prepotentemente l’interesse dei privati e delle imprese scompare la necessità di uno Stato che certifichi conoscenze e competenze. La recente miniriforma degli Esami di Stato che riduce materie d’esame e membri esterni di commissione va letta in questo contesto. Il tutto avrà uno sbocco nel breve periodo con la quadriennalità dei percorsi di studio della secondaria di secondo grado compresi i Licei.

E’ facile prevedere quindi in tempi rapidissimi la delibera da parte dei Collegi dei Docenti degli Istituti Tecnici sull’organizzazione delle quote di flessibilità e sulla gestione delle compresenze con inevitabili conflitti tra colleghi per evitare le maggiori penalizzazioni in termini di orario e cattedra.

Purtroppo molti Dirigenti Scolastici saranno promotori entusiasti della riforma per fare bella figura come “leader educativi” e innovatori. O lo faranno per non avere rogne…

Chi paga sono sempre i docenti e gli studenti.

Prepariamoci al peggio.

