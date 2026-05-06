RIFORMA DEI TECNICI. Resoconto confronto 6 maggio al MIM

dalla Gilda degli Insegnanti, 6.5.2026.

Si è concluso da poco più di un’ora l’incontro previsto per oggi alle ore 12 al MIM sulla Riforma degli Istituti Tecnici.

Vista l’importanza dell’argomento, uscirà un comunicato unitario dei rappresentanti nazionali dell’OO.SS. che hanno partecipato all’incontro di “raffreddamento” dell’8 aprile. Pertanto si riporta soltanto una breve sintesi di quanto trattato nel confronto di oggi.

– L’amministrazione era rappresentata dal capodipartimento dott.ssa Palumbo e dal Direttore Generale Dott. Acerra

– L’amministrazione ha subito chiarito di aver pieno mandato da parte del ministro per predisporre un decreto legge per modificare a monte i contenuti del DL45/22 (ministro Bianchi) contemplando l’intero percorso quinquennale del corso di studi

– In particolare agendo sull’allegato 2/ter che contiene l’indicazione dei quadri orari

– A tal fine è già stato attivato l’ufficio legislativo del MIM per l’individuazione di una norma in cui inserire queste modiche ed è previsto una interlocuzione con l’UE per concordare le modifiche all’accordo predisposto nel 2022 in seno al PNRR

– Nel frattempo l’amministrazione ha sottolineato di avere dato risposta al primo punto concordato nell’incontro di raffreddamento con l’inserimento della possibilità di avere cattedre inferiori alle 18 ore e con la nota che guida le scuole ad utilizzare le ore di flessibilità per mantenere invariato lo stato attuale

– La proposta di partenza dell’amministrazione prevederebbe l’abolizione della quota di flessibilità delle 66 ore in prima e in seconda e il sostanziale dimezzamento delle ore di flessibilità previste per il triennio

– La delegazione Gilda durante il suo intervento ha insistito sulla criticità di queste ore lasciate sostanzialmente in mano ai dirigenti e ha auspicato l’azzeramento di tali quote ed ha sottolineato la necessità di intervenire per allargare le classi di concorso atipiche al fine di poter garantire al meglio la stabilità degli organici

– Le altre OO.SS. (in particolare la CISL e lo SNALS) hanno condiviso in pieno l’intervento della delegazione della Gilda e hanno ribadito la proposta di azzeramento.

– L’amministrazione ha preso atto delle nostre richieste e si è preso l’impegno di valutarle

– Al termine dell’incontro è stato pertanto stilato un breve e sintetico verbale dove, al posto della parola “riduzione” della quota di flessibilità delle scuole si è parlato di “ridefinizione”.

– Le parti hanno concordato di rivedersi a breve con una proposta organica che verrà predisposta dall’amministrazione.

La delegazione Gilda degli Insegnanti

RIFORMA DEI TECNICI. Resoconto confronto 6 maggio al MIM

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