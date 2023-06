TuttoscuolaNews , n. 1087 del 26.6.2023. Una verità scomoda. Nell’informativa del 20 giugno il ministero ha illustrato ai sindacati scuola l’applicazione dei coefficienti di calcolo per l’organico regionale di DS e DSGA, individuati da MiM e Mef, in base ai quali verranno a costituirsi le istituzioni scolastiche per il prossimo triennio, secondo il ridimensionamento della rete scolastica. In sostanza viene assegnato a ciascuna Regione un contingente, in altri termini un “budget” di posti: sarà la Regione a decidere se mantenere in vita istituzioni scolastiche sottodimensionate, ma garantendo il contingente complessivo assegnato.

Si tratta di coefficienti definiti unilateralmente dai due ministeri, a causa del mancato accordo in Conferenza unificata Stato-Regioni. Mancato accordo dovuto alla posizione contraria di sei regioni, Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana, nonché alla posizione non favorevole dell’Anci, Associazione dei Comuni italiani, e a talune posizioni critiche espresse dall’Upi, unione delle Province. . Sullo sfondo di questa conflittualità istituzionale latente pendono tre ricorsi alla Corte costituzionale contro il dimensionamento della rete scolastica, presentati da Campania, Puglia ed Emilia-Romagna.

Anche il mondo sindacale è comprensibilmente in fermento e, pur prendendo atto dei contenuti dell’informativa ministeriale, non nasconde la preoccupazione per i vistosi tagli di organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA che saranno accompagnati, conseguentemente, dall’aumento di carico organizzativo e gestionale.

Il ministro Valditara sembra non preoccuparsi della situazione dei nuovi carichi di responsabilità che graveranno su DS e DSGA (più scuole da amministrare e seguire, più alunni, più docenti, più rapporti istituzionali nell’ampliato territorio di ogni istituzione scolastica).

Il ministro dichiara continuamente la sua soddisfazione per la riduzione ai minimi del numero di reggenze, in quanto scompaiono le istituzioni scolastiche sottodimensionate per effetto dei maggior parametri del dimensionamento. Ma potrebbe ricredersi se dalle comunità marginalizzate nelle nuove istituzioni scolastiche verranno critiche e proteste. E le attese pronunce della Consulta sulla riforma della rete potrebbero ridimensionare certe convinzioni.

Intendiamoci: la riduzione delle reggenze è positiva, anche perché creano indubbie inefficienze. Ma l’auspicio era che il superamento delle reggenze avvenisse attraverso l’inserimento di nuovi dirigenti scolastici, e non creando istituzioni scolastiche ancora più grandi. Certo, così si risparmia. Ma è questa la priorità?

Fa specie che nel momento in cui si investono 19 miliardi di euro con il PNRR per migliorare la qualità del sistema formativo si taglino, con il (ri)dimensionamento, posti per le figure singolarmente più importanti proprio per la qualità della scuola, i dirigenti scolastici (-677, pari a un taglio dell’8,5%). Se proprio era questo il problema, allora sarebbe stato meglio prevedere un po’ meno attrezzature tecnologiche per Scuola 4.0 (magari creando i presupposti affinché vengano utilizzate dai docenti nei nuovi ambienti di apprendimenti), qualche centinaio di migliaia di ore di mentoring in meno(ma chi le erogherà?, vedi PNRR dispersione), e invece qualche centinaio di DS e DSGA in più, stabilmente: cosa faceva meglio alla scuola italiana? .

Si sarebbe potuto limare insomma alcuni investimenti e ricavare le risorse per ampliare l’organico delle figure che gestiscono e amministrano le scuole, di cui c’è evidente carenza (basti pensare che già oggi i presidi italiani si occupano in media del doppio degli studenti dei colleghi finlandesi e di molti altri paesi).

Purtroppo le cose di scuola vanno così. Governi di breve durata, logiche di contrapposizione politica che prevalgono sull’interesse collettivo, caotica ripartizione di competenze tra diverse istituzioni, incarichi assegnati in base a logiche di potere e non di competenza e di profonda conoscenza delle esigenze vere delle scuole (basti vedere come si stanno spendendo quei 19 miliardi), influenze nella gestione da parte di corpi intermedi oltre il loro ruolo, e così via. E’ un sistema infernale quello all’interno del quale si giocano le sorti di un servizio fondamentale per la società: l’educazione dei giovani.

Mancano la visione, lo sguardo a lungo termine, la volontà di condividere il modello del sistema educativo che si vorrebbe tra 10-15 anni (tanto ci vuole per riedificarlo) e la forza di realizzarlo indipendentemente da chi governerà. Verità scomoda…

Riforma della rete scolastica. Il fuoco cova sotto la cenere

