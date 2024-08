di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 23.8.2024.

Riforma filiera tecnologico-professionale: legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 6 settembre.

La legge di riforma che istituisce la filiera tecnologico-professionale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto con il numero 121.

La legge era stata approvata in via definitiva dalla Camera il 31 luglio scorso dopo un lungo e travagliato iter parlamentare.

Nell’ambito della filiera formativa tecnologico professionale, dall’anno scolastico 2024/2025, saranno attivati percorsi sperimentali quadriennali d’istruzione secondaria di secondo grado che possano assicurare agli studenti il conseguimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità previste dall’indirizzo di studi di riferimento già previsti per i normali corsi quinquennali.

Il provvedimento entrerà formalmente in vigore il prossimo 6 settembre e da quella data decorreranno i termini per l’adozione dei decreti ministeriali applicativi.

In un nostro pecedente servizio abbiamo descritto dettagliatamente le novità previste dalla riforma e i diversi organismi che dovranno essere istituiti per consentire ai percorsi di funzionare correttamente.

