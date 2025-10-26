Riforma Gentile, la scuola non è per tutti

GIOVENTÙ FASCISTIZZATA. I bambini venivano inquadrati nell’Opera Nazionale Balilla e le bambine nell’organizzazione delle Piccole Italiane, destinata a formare future madri devote.

Tra un insegnamento e l’altro – con maestri e professori obbligati a giurare fedeltà al fascismo – si cantavano inni, si imparava a eseguire il saluto romano e si ripetevano motti come “credere, obbedire, combattere“, il tutto in istituti tappezzati con simboli del regime, in una logica totalitaria.

IL TESTO UNICO. Il controllo sui testi scolastici da parte del regime fascista mirava a veicolare anche a scuola gli ideali del fascismo al potere. Culmine di questa politica fu l’introduzione nel 1929 del Testo unico di Stato da usare in tutte le scuole pubbliche e private italiane. Il testo, che venne rivisto ogni tre anni fino al 1943, raggruppava tutte le materie, tra cui spiccava Cultura fascista, in cui si fornivano nozioni volte a celebrare il fascismo e la grandezza di Mussolini. Insomma, l’indottrinamento dei giovani rispondeva al motto del regime “libro e moschetto, fascista perfetto“.

Il Testo unico venne abolito con la caduta del fascismo mentre i manuali per le scuole di grado più alto vennero frettolosamente depurati dagli elementi che richiamavano il regime e la monarchia.

