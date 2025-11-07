Riforma Maturità, tutte le novità del nuovo esame

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 6.11.2025.

3 punti bonus per i candidati che raggiungono un punteggio di almeno 90/100.

Prove, punteggio, voto di comportamento, commissioni.



Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 257 del 5/11/2025, è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2025, n. 164, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.

L’art. 1 si intitola “Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione”.

La prima novità importante è che si tornerà a parlare di esame di maturità.

L’esame non sarà più solo un momento di verifica sommativa, ma assumerà una funzione orientativa, aiutando gli studenti a compiere scelte informate sul futuro percorso di studi o sull’ingresso nel mondo professionale.

In aggiunta alla verifica dei livelli di apprendimento conseguiti, l’esame dovrà valutare aspetti più ampi della crescita dello studente, quali:

Il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità acquisito al termine del quinquennio.

L’impegno dimostrato sia nell’ambito scolastico sia in altre attività.

Valutazione

Il nuovo esame di maturità include ufficialmente nella valutazione finale specifiche componenti del percorso dello studente che in precedenza avevano un ruolo meno definito:

le competenze maturate nello studio dell’ educazione civica .

. le competenze digitali .

. la partecipazione alle attività di Formazione scuola – lavoro , che sostituiscono la precedente denominazione di PCTO.

, che sostituiscono la precedente denominazione di PCTO. il percorso complessivo dello studente.

Struttura delle prove

Viene esplicitamente prevista l’obbligatorietà di svolgimento di tutte le proveaffinché l’esame sia considerato validamente sostenuto dal candidato.

Entro gennaio, un Decreto Ministeriale stabilirà le discipline oggetto della seconda prova scritta (scelte tra le materie caratterizzanti) e definirà l’eventuale terza prova scrittaper specifici indirizzi. Saranno inoltre individuate le quattro discipline sulle quali si svolgerà il colloquio (prova orale).

Punteggio aggiuntivo

Una variazione significativa (introdotta in fase di conversione del D.L.) riguarda la possibilità, per la Commissione, di integrare il punteggio finale con un massimo di 3 punti, a condizione che il candidato abbia già raggiunto almeno 90/100 (prima era 97/100).

Voto di comportamento

Gli studenti della scuola secondaria di II grado che riportano una valutazione di 6/10 nel comportamento, e il cui giudizio è sospeso, dovranno preparare un elaborato criticofocalizzato sulla cittadinanza attiva e solidale. Questo elaborato verrà poi discusso in sede di accertamento delle carenze formative.

Risultati INVALSI

I risultati delle prove INVALSI saranno inseriti nel curriculum dello studente in forma descrittiva soltanto dopo lo svolgimento dell’esame di maturità, per sottolinearne la natura di mero valore orientativo.

Composizione e formazione delle commissioni

Le Commissioni d’esame saranno composte da un presidente esterno e due componenti esterni per ogni due classi, affiancati da due componenti interni.

Un’altra novità riguarda la formazione dei docenti nominati come membri delle Commissioni d’esame. A tale scopo sono previsti finanziamenti (3 milioni nel 2026 e 11 milioni a partire dal 2027).

A decorrere dall’anno scolastico 2026/27, l’aver partecipato a tali attività di formazione costituirà un titolo preferenziale per la nomina a Commissario.

