di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 27.4.2023.

Negli ultimi cinque anni la spesa per le pensioni è passata da 268,5 a 317,9 miliardi di euro – per quest’anno è una spesa stimata. L’aumento di 49 miliardi unita ai ridotti spazi per la spesa pubblica obbliga il governo Meloni a prendere tempo. Non ci sono i soldi per fare nulla di quanto dichiarato dai partiti al governo in campagna elettorale.

Quota 103

L’unica via percorribile, al di là delle dichiarazioni di facciata, è quella di continuare con una misura ponte. Dopo Quota 100 e 102, dovrebbe essere la proroga per il 2024 della Quota 103 che sarebbe in scadenza alla fine di quest’anno.

.

.

.

.

.

.

.

.

Riforma pensioni, l’ipotesi più probabile è la proroga al 2024 di Quota 103

ultima modifica: da