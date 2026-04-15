Gilda VeneziaInsegnanti Autore: - 15 Aprile 2026 / 04 : 30
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Riforma Tecnici: assemblea della Gilda di Venezia

Gilda Venezia

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https://meet.google.com/xzx-bmza-znw

La Gilda degli insegnanti di Venezia organizza una

ASSEMBLEA SINDACALE

IN ORARIO DI SERVIZIO PER TUTTI I DOCENTI

DEGLI ISTITUTI TECNICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

nel giorno di 

mercoledì 15 aprile dalle 8:00 alle 11:00

con il seguente ordine del giorno:

  • La Riforma degli Istituti Tecnici:

  • Criticità formative, quadri orario e ricadute sugli organici

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

IN PRESENZA

presso  l’Aula Magna dell’I.I.S. F. Algarotti, Cannaregio, 351 – 30121 Venezia.

ON LINE al seguente link

https://meet.google.com/xzx-bmza-znw

SI RICORDA inoltre che:

  • Ai sensi dell’art. 2 del CCIR Veneto del 28 agosto 2024 “le assemblee territoriali in orario di servizio possono avere la durata massima di tre ore se svolte a livello provinciale … comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l’eventuale ritorno alla sede di servizio …”

  • ai sensi del CCNL 18/01/2024, art. 31, comma 8 i colleghi possono inoltrare richiesta al Dirigente scolastico “con un preavviso di almeno 48 ore dalla data dell’assemblea”.

 

LEGGI IL COMUNICATO

 

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Riforma Tecnici: assemblea della Gilda di Venezia ultima modifica: 2026-04-15T04:30:09+02:00 da
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