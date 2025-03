dalla Gilda degli insegnanti, 6.3.2025.

Per il rinnovo del CCNL 2022-24 la richiesta della FGU.

“La Federazione Gilda Unams, tra le richieste da presentare all’Aran, ritiene che il rinnovo del contratto sia l’occasione per poter recuperare l’annualità 2013, che porterebbe benefici a medio e lungo termine, facendo anticipare lo scatto stipendiale, per chi era in servizio quell’anno”.

E’ quanto afferma il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Sono tantissimi, infatti, i ricorsi già depositati nei vari tribunali italiani per il recupero del 2013 e in molti casi c’è già la sentenza favorevole per i ricorrenti.

“Sappiamo anche – dichiara Castellana – che la via giudiziaria è lunga e porterebbe anche alla necessità di nuovi inquadramenti stipendiali, che aggraverebbero ulteriormente il lavoro delle segreterie”.

“Come organizzazione sindacale – conclude la nota – siamo convinti che la soluzione politica sia sempre meglio di quella giudiziaria, che porterebbe inoltre anche maggiori oneri per le casse dello Stato, con la soluzione contrattuale, invece, si renderebbe automatico il recupero del 2013”.

