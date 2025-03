di Ida Artiaco, fanpage.it, 25.3.2025.

L’intervista di Fanpage.it a Vito Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, in vista del rinnovo del contratto collettivo nazionale 2022-2024 del personale scolastico: “Quando si vuole risparmiare si va a pesare sempre sui soliti. E i docenti non riescono più a vivere”.

Aumenti di stipendio irrisori, diritti diversi tra chi è di ruolo e chi no e meriti non riconosciuti a chi svolge una funzione centrale nella gestione dei rapporti con le famiglie. Sono queste solo alcune delle problematiche che riguardano il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2022-2024 del personale dei comparti Scuola, Università, Ricerca. Sindacati e ministeri dell’Istruzione e dell’Università sono a lavoro per chiudere la trattativa, ma sono ancora molti i punti interrogativi a cui dare una risposta. E intanto i tempi si allungano. Il prossimo incontro sarà il 26 marzo all’Agenzia rappresentanza negoziale pubbliche amministrazioni (Aran), ma quali sono le richieste degli insegnanti? Fanpage.it ne ha parlato con Vito Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti.

Prima di tutto, a che punto siamo con il rinnovo di questo contratto?

“Il contratto è scaduto il 31 dicembre 2024. Dovremmo discutere del contratto 2025/2026 ma siamo sempre a inseguire, dato che quello di cui stiamo parlando ora riguarda il triennio 2022/2024. È una cosa pesante che avviene nel pubblico impiego e che fa perdere potere d’acquisto ai lavoratori. Purtroppo, neanche le tempistiche sono brevi, dal momento che è difficile mettere tutti d’accordo. Anni fa è stata fatta una scelta discutibile sul nostro comparto: è stato unificato quello della scuola con quelli di università, accademie e ricerca, che hanno chiamato “della conoscenza”. Ciò significa che su questo contratto incidono più ministeri. Bisognerebbe distinguere i vari comparti”.

Quale è il problema maggiore che vi trovate ad affrontare?

“Sicuramente c’è il problema retributivo. Il comparto scuola viene ancorato al resto del pubblico impiego. Quando si decidono le risorse da stanziare per il rinnovo del contratto, si decide in termini percentuali l’aumento, che in questo caso è pari al 6% per tutti i dipendenti della PA. Ciò, tuttavia, penalizza fortemente il settore scuola, che parte già da stipendi più bassi. Anche in questo caso andrebbe staccato il comparto scuola e prevedere risorse specifiche”.

Poi?

“Tra le altre problematiche che rendono difficile la trattativa c’è la creazione della cosiddetta middle management. Non ci sono i soldi per pagare tutti gli insegnanti ma solo quelli per pagare i docenti migliori. In realtà, queste sono figure di sistema che la burocrazia stessa della scuola ha creato. Gli insegnanti migliori sono quelli che fanno lezione in classe e che si dedicano agli studenti e alla didattica. Il punto centrale restano le risorse economiche. A fronte di una inflazione che ha superato il 14% in questo triennio si parla di un incremento solo del 6%. Ancora una volta questo è un settore che andrà a pagare le conseguenze di tutto ciò. Quando si vuole risparmiare si va a pesare sempre sui soliti. So che è stata approvata l’assicurazione sanitaria per il personale scolastico e che dovremmo discutere in fase di contrattazione ma è una goccia nel mare. I docenti non riescono a vivere in questo modo”.

Quali sono le vostre richieste?

“Chiediamo i buoni pasto per aiutare i docenti nella vita di tutti i giorni. Chiediamo di recuperare l’anno 2013, che è bloccato come scatto stipendiale, il che farebbe recuperare un anno nell’anzianità di servizio e varrebbe molto in termini economici, secondo i nostri calcoli si aggira tra i 350 e i 400 milioni di euro. Siamo dell’idea che tutte le risorse aggiuntive che arrivano a scuola sarebbe meglio darle in busta paga, inutile parlare di merito o creare nuove figure, come i tutor, quando nelle scuole già c’è il coordinatore di classe, figura che contrattualmente non esiste ma è fondamentale perché gestisce i rapporti con le famiglie. La nostra proposta è che le risorse stanziate per tutor e formazioni incentivate possano essere utilizzate per pagare i coordinatori di classe. In questo modo risolveremmo un problema economico pagando chi nelle scuole lavora davvero. Infine, si devono equiparare i diritti dei docenti di ruolo con quelli non di ruolo perché c’è forte discriminazione. Chi non è di ruolo ha meno diritti, ma è inaccettabile perché il lavoro è lo stesso”.

