DOMANDA n. 1

A che punto siamo con il rinnovo del contratto scuola?

RISPOSTA

Dopo l’incontro all’ARAN del 18 ottobre i sindacati hanno fatto sapere che l’integrazione dell’atto di indirizzo che prevede per la messa a disposizione delle risorse riguardanti la valorizzazione del personale della scuola, circa 340 milioni, sta completando il suo iter ed è attualmente al MEF. Il CCNL scuola comunque non vedrà la luce prima dell’approvazione della legge di bilancio 2023 da parte del nuovo Governo.

DOMANDA n. 2

A quanto potrà corrispondere l’aumento medio in busta paga di un docente con il rinnovo del contratto 2019-2021?

RISPOSTA

I sindacati stanno attendendo la nascita del nuovo Governo e la nomina del nuovo Ministro dell’Istruzione per chiedere nuove risorse per il contratto 2019-2021 nella legge di bilancio 2023. L’aumento medio in busta paga di un docente sarà di circa 100 euro lorde mensili, ma se il nuovo Governo ci mette risorse aggiuntive in legge di bilancio, allora si potrebbe arrivare ad ottenere qualcosa in più.

DOMANDA n. 3

Nel CCNL 2019-2021 ci sarà sempre la solita separazione tra i permessi del personale precario e quelli del personale di ruolo?

RISPOSTA

La proposta avanzata dall’ARAN prevede una netta separazione tra i diritti contrattuali del personale che si trova con contratto a tempo determinato rispetto a coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato.

