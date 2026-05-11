Rinnovo parte normativa CCNL Scuola 2025-27: sindacati all’ARAN il 12 maggio

Di Sabrina Maestri, Scuola Informa , 10. 5. 2026

Rinnovo parte normativa CCNL Scuola 2025-27: i sindacati all’Aran il 12 maggio porranno l’attenzione su alcuni nodi, tra cui il doppio canale.

Nella mattinata di martedì 12 maggio 2026 i sindacati sono stati convocati all’Aran per riprendere la trattativa sulla sezione normativa del CCNL Scuola 2025-27, rispetto al quale lo scorso 1° aprile è stata già sottoscritta la parte economica. In quell’occasione verranno affrontate anche altre tematiche importanti che interesseranno il personale scolastico. Tra queste spicca la reintroduzione del doppio canale di reclutamento.

Di seguito i dettagli.

Rinnovo parte normativa CCNL Scuola: tutti i nodi che verranno affrontati

Riparte la trattativa sulla contrattazione della sezione normativa del CCNL relativo al triennio 2025-27 per il personale scolastico. Il 12 maggio sarà il primo dei 2 incontri previsti all’Aran con i sindacati rappresentativi. Il secondo è stato fissato per il prossimo 26 maggio 2026. Intorno a questi appuntamenti ruota la vita lavorativa di oltre un milione e trecentomila dipendenti dei comparti Istruzione e Ricerca pubblica.

Sono, tra l’altro, tantissime le tematiche calde che, a più riprese, i lavoratori della scuola hanno segnalato alle parti sociali affinchè vi si ponesse l’attenzione. Come ha riportato nelle scorse ore Il Sole 24 ore, con l’occasione di martedì sicuramente i sindacati sottoporranno all’Aran i seguenti argomenti:

reintroduzione del doppio canale di reclutamento ;

; riscatto agevolato della laurea ;

agevolato della ; buoni pasto ;

; assegnazione provvisoria anche per chi ha figli fino a 16 anni;

anche per chi ha figli fino a 16 anni; revisione della tabella degli scatti di anzianità ;

; ricostruzione di carriera con validità totale del servizio svolto negli istituti paritari;

con validità totale del servizio svolto negli istituti paritari; mobilità intercompartimentale ;

; Carta dei servizi che coinvolga anche precari con supplenza breve e personale Ata.

Si attende di capire come l’Amministrazione intenda andare incontro a queste fondamentali esigenze del personale scolastico.

Rinnovo parte normativa CCNL Scuola 2025-27: sindacati all’ARAN il 12 maggio

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