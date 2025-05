di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 21.5.2025.

Rinuncia al taglio del cuneo fiscale, il servizio self-service di NoiPa sta avendo degli evidenti problemi di funzionamento. Numerosi riscontri. Assistenza di Supporto NoiPA.

Entro il 25 maggio dovrebbe essere compilata, per coloro che lo ritengono opportuno e tramite il servizio dedicato sulla piattaforma NoiPa, la richiesta di rinuncia al beneficio fiscale del taglio del cuneo fiscale e del bonus fiscale, da parte di docenti e personale ata. Nonostante una scadenza così ravvicinata, volta ad evitare l’attribuzione nel cedolino di giugno delle agevolazioni fiscali e gli arretrati di 5 mesi, il sistema NoiPa non sta consentendo a numerosi amministrati di portare regolarmente a termine la procedura della suddetta richiesta di rinuncia. Alla fine della procedura, che anche noi de La Tecnica della Scuola abbiamo annunciato, compare un avviso scritto del tipo: “BonusIrpef è temporaneamente non disponibile“.

Assistenza di Supporto NoiPA

Nel caso il sistema non funzioni correttamente e non si riesca ad inviare la rinuncia, conviene chiedere, sempre dall’interno dell’Area Riservata di NoiPa, una richiesta di Assistenza utilizzando il modulo online:

Tutte le FAQ ufficiali sul taglio Cuneo Fiscale

È importante conoscere tutti gli aspetti riferiti ai benefici del taglio del cuneo fiscale, ricordando che tali agevolazioni sono state introdotte dalla Legge 207 del 30 dicembre 2024. Riteniamo di fondamentale utilità leggere la pagina ufficiale di NoiPa sulle FAQ riguardanti il taglio del cuneo fiscale 2025.

