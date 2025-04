di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 23.4.2025.

Nell’estate si assisterà alla ripubblicazione delle Gps per l’a.s 2025/26: posizioni e punteggi degli aspiranti potrebbero subire variazioni.

Nell’estate è prevista la ripubblicazione delle Gps per l’a.s 2025/26. Questa operazione, che sarà compiuta da ogni ufficio scolastico provinciale, si rende necessaria per aggiornare i punteggi e le posizioni degli aspiranti alla luce della creazione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia e dei depennamenti o delle rettifiche di punteggio che si sono avute nel corso dell’anno. Ciascun docente potrebbe quindi vedere variare la propria situazione in graduatoria. Facciamo chiarezza in merito.

Gps: potrebbero cambiare punteggi e posizioni

Anche se le Gps non sono state riaperte nel 2025 (ad eccezione delle domande per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia), prima che inizi il nuovo anno scolastico tutto deve essere pronto per le nomine a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno. Proprio per questo motivo, poichè potrebbero essersi verificate situazioni tali da ‘falsare’ le posizioni dei vari aspiranti, si rende necessario ripubblicare le Gps stesse depurate dai depennamenti, dalle rettifiche di punteggio e dalla creazione degli elenchi aggiuntivi.

Ricordiamo che nel corso dell’anno scolastico le scuole hanno provveduto o devono provvedere alla convalida del punteggio. Nel verificare i titoli culturali e di servizio dichiarati dai supplenti potrebbero essersi verificati depennamenti e modifiche di punteggio, in positivo o in negativo. Tutto questo va inevitabilmente a modificare gli elenchi. Se poi consideriamo che alcuni aspiranti, prima inseriti nella seconda fascia, si inseriranno negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, si assisterà a una corposa modifica proprio della seconda fascia. Ecco perchè dunque le posizioni degli aspiranti saranno in un qualche modo ‘rimescolate’.

Non sappiamo ancora quando gli Usp provvederanno alla ripubblicazione delle Gps, ma sicuramente dopo il 3 luglio 2025, data ultima per lo scioglimento della riserva per chi consegue il titolo di accesso all’elenco aggiuntivo entro il 30 giugno, e presumibilmente prima che vengano aperte le istanze dedicate alla scelta delle 150 preferenze. In ogni caso ogni ufficio scolastico seguirà tempistiche diverse.

Ripubblicazione Gps nell'estate, perchè e quali conseguenze

